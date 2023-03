Fussball: Neues Wunderkind – Dieser Fussballtrainer begann seine Karriere im Computer-Game Der 30-jährige Belgier William «Will» Still coacht seit Oktober den französischen Erstligisten Stade de Reims. Bisher ist er ohne Niederlage – und ohne Trainerlizenz. Max Mäder

«Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mit 30 Jahren der Trainer einer Ligue-1-Mannschaft sein würde, hätte ich ihm gesagt, mir ins Gesicht zu schlagen.» Es sind passende Worte für die unglaubliche Geschichte von Will Still. Er ist der jüngste Trainer der fünf grossen europäischen Ligen. Sein Team Stade de Reims ist seit seiner Übernahme des Cheftrainer-Postens im Oktober in der Liga ungeschlagen. Und eigentlich dürfte er gar nicht am Seitenrand stehen.

Das wahre Verblüffende an Will Still ist nicht sein Alter oder sein Trainertalent. Es ist sein Werdegang. Denn der Belgier mit britischer Abstammung begann seine Karriere, indem er durch das Computerspiel «Football Manager» und seine darin gefeierten Erfolge inspiriert wurde. Er hat bis heute keine offizielle Uefa-Trainerlizenz. Und als Strafe zahlt Reims dem französischen Verband pro Spiel mit Still an der Seitenlinie 25’000 Euro Strafgeld.

Der damals 17-jährige Will Still hatte sich in Belgien von seinem Traum der Profikarriere verabschiedet. Er wendet sich in seiner Freizeit dem Computerspiel «Football Manager» zu, in dem man Teams mit Aufstellungen und Scouting zum Sieg führen soll. Ihn begeistert diese hochkomplexe Simulation – und er beherrscht sie. «Es gibt nichts Besseres, als sich sein Team auszusuchen, richtig aufzustellen, das Training vorzubereiten und dann das Spiel zu spielen. Und auch wenn es nur virtuell ist, so ist es ziemlich genau das, was ich inzwischen Tag für Tag in echt tue.»

Vom Spiel initiiert, beginnt Will Stills Wandel vom Spieler zum Trainer. Nach zwei Jahren im Myerscough College in England kehrt er nach Belgien zurück und klopft bei jedem Verein an, um seine Coaching-Dienste in irgendeiner Weise einzubringen. Nach unzähligen Absagen erhält Still bei seinem Jugendverein Sint-Truidense den Auftrag, eine Videoanalyse eines Gegners zu erstellen. Sein übermässiger Einsatz bringt ihm eine erste unbezahlte Assistenztrainer-Stelle ein. Auch dort begleitet ihn «Football Manager» weiterhin, er simuliert die Vorbereitungen und die Spiele auf seinem Computer.

Bereits im Alter von 24 wird Still bei seinem nächsten Arbeitgeber Lierse in der zweiten belgischen Liga interimistisch der Cheftrainer und wird vom Besitzer des Vereins vor langjährigen Assistenztrainern bevorzugt. Gleichermassen übernimmt Still das Ruder beim damaligen belgischen Erstligisten Berschoot, wird aufgrund seiner Unerfahrenheit aber wieder in eine Assistenzrolle zurückbeordert. Doch statt Assistenztrainer in der zweiten belgischen Liga zu sein, wird der Rotschopf vom französischen Ligue-1-Verein Stade de Reims als Assistent rekrutiert. Die Clubverantwortlichen haben seine Entwicklung über Jahre mit grossem Interesse verfolgt.

Nach der Entlassung des Cheftrainers Oscar Garcia kommt dann auch bei Reims das lebensverändernde Telefonat: «Wir möchten, dass du übernimmst.» Will Still bekommt seine Chance in der Ligue 1. Ursprünglich war geplant, dass er sich bis zur Weltmeisterschaft interimistisch beweisen darf. Nach einem beeindruckenden 0:0 gegen PSG zum Start folgt eine Serie ohne Niederlage, die bis heute anhält. Still übernahm das Team im Abstiegskampf auf Platz 17, zurzeit befindet sich Reims auf dem achten Platz und ist sechs Punkte von den europäischen Rängen entfernt. Und Still ist inzwischen der feste Headcoach.

Es ist eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Der schüchterne, unscheinbare Belgier mit feuerrotem Haar, der bei einem französischen Verein ohne vorher nennenswerte Spieler eine engmaschige, disziplinierte Truppe auf den Platz schickt und gewinnt. Unter ihm wurde Arsenal-Ausschuss Folarin Balogun zu einem Topskorer der Liga, nur drei Spieler schossen diese Saison mehr Tore.

Und was das Trainieren und Führen einer Fussballmannschaft in ihm auslöst, das wusste Will Still bereits durch «Football Manager»: «Diejenigen, die ‹Football Manager› gespielt haben, wissen: Es gibt kein besseres Gefühl, als in der 89. Minute ein Spiel zu gewinnen und um den eigenen Stuhl zu tanzen. Es ist dieselbe Euphorie jetzt im echten Leben.» Will Stills Leidenschaft für das Coachen erwachte in «Football Manager», das Spiel brachte ihn zum Trainerberuf und begleitet ihn auch heute noch.

Wie geht es nun weiter mit Will Still? Vielleicht wäre eine Coaching-Lizenz der sinnvolle nächste Schritt. Schliesslich würde Still sonst auch in der kommenden Saison Reims noch sehr teuer zu stehen kommen. Seine Ambitionen seien die eines jeden Trainers, nämlich die Champions League oder einen ähnlich grossen Titel zu gewinnen. Zudem hat er noch einen Lieblingsverein, mit dem er liebäugelt: «Das Kind in mir würde echt gerne West Ham trainieren. Das wäre surreal.» Wenn es weitergeht wie bisher, dann könnte aus diesem Traum durchaus eines Tages Realität werden.



