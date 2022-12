«Avatar: The Way of Water» – Dieser Film muss mehr verdienen als «Titanic» James Cameron muss mit der «Avatar»-Fortsetzung zwei Milliarden Dollar einspielen. Technisch setzt er mit diesem Kinospektakel neue Massstäbe. Pascal Blum

Dreizehn Jahre nach «Avatar» geht es im Wasser weiter: Die Metkayina, das stolze Volk des Riffs (links Kate Winslet in Blaugrün). Foto: Walt Disney

Dreizehn Jahre ist es her, dass uns James Cameron mit «Avatar» auf Pandora entführte. Und wer ausser ihm wäre überhaupt in der Lage, eine Fortsetzung hinzuwuppen? Noch dazu eine, die mehrheitlich im Wasser spielt, in der gewaltigen Unterwasserwelt auf Pandora? Zwischen Korallen und friedfertigen Meeressäugern und fluoreszierenden Anemonen, die im Wasser hin und her schaukeln? Wunderschön ist es hier, man möchte am liebsten für immer bleiben.