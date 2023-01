«Babylon – Rausch der Ekstase» – Dieser Film ist ein Ungetüm «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle inszeniert in «Babylon» das Hollywood am Ende der Stummfilmzeit als rauschenden Sündenpfuhl. Fritz Göttler

Die Räume kommen kaum zum Atmen, die Menschen sind sowieso schon längst aus der Puste: Margot Robbie in ihrer Rolle als aufstrebende Schauspielerin in «Babylon». Foto: Scott Garfield/Paramount

Es ist immer gut, einen Elefanten im Hinterzimmer zu haben, vor allem bei einer orgiastischen Superparty im Hollywood der Zwanziger, mit Hunderten von ausgeflippten Leuten, die durch Schampus und Koks, dicke Luft und sexuelle Hemmungslosigkeit in wüste Unberechenbarkeit geraten. Wenn also bei so einem Event ein beängstigend lebloses Showgirl weggeschafft werden muss, treibt man einfach den Elefanten durch die Menge im Saal und zieht alle Aufmerksamkeit auf ihn, während hinterrücks das Mädchen abtransportiert wird.