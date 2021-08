Die nächste Basler Fussballgala – Dieser FCB sammelt fleissig Argumente Sechstes Pflichtspiel, sechster Sieg: Der FC Basel bezwingt Servette 5:1 und legt den perfekten Saisonstart hin. Dominic Willimann

Daumen hoch! Patrick Rahmen hat allen Grund, mit seiner Mannschaft zufrieden zu sein. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Taulant Xhaka wählt klare Worte. Als er nach dem Abpfiff das Stadionmikrofon ergreift, ist er voll des Lobes. Über die 90 Minuten gegen Servette. Über den nächsten deutlichen Heimerfolg. Über die tadellose Bilanz der Basler mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen. Und zu guter Letzt auch über die fünf Zähler Vorsprung, die der FCB nach drei Spieltagen in der Super League auf den BSC Young Boys aufweist.

Auch wenn erst drei Partien in der nationalen Meisterschaft gespielt sind: Es ist für diesen «neuen» FC Basel etwas Besonderes, wenn er – zusammen mit dem FC Zürich – verlustpunktlos von der Tabellenspitze grüsst. Vor allem aber ist es etwas Spezielles, weil YB, das in den Jahren zuvor dem FCB meilenweit enteilt war, plötzlich eine Länge hinter Basel liegt. Zur Erinnerung: In der letzten Saison erspielte sich der Meister aus Bern 31 Punkte mehr als Rotblau.