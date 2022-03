Podcast zum Schweizer Fussball - «Dieser FCB ist noch lange keine gefestigte Mannschaft»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Bei YB steht keiner hin und sagt, wie schlecht diese Saison ist» Sind die Young Boys zu nett, um ihre Krise zu bewältigen? Hat Basel den Platz im Europacup auf sicher? Sind die Grasshoppers noch zu retten? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vier Spiele ohne Sieg. Ein Trainerwechsel, der bislang noch keine Wirkung gezeigt hat. Die definitive Entthronung als Serienmeister. Die Gefahr, von Lugano noch von Rang drei und damit aus den Europacup-Rängen verdrängt zu werden. Die Young Boys sind in etwas geraten, das durchaus als Krise bezeichnet werden kann.

Und trotzdem scheint es in Bern vorläufig recht ruhig zu bleiben. Zu ruhig, wie Oliver Gut in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts findet: «In Bern will niemand sagen, was Sache ist. Keiner steht hin und stellt fest, dass das für die Ansprüche von YB einfach eine katastrophale Saison ist.»

Thomas Schifferle pflichtet Gut bei: «YB ergibt sich still und leise in sein Schicksal.» Fabian Sangines allerdings mag nicht beipflichten: «Es stimmt, dass die Leistungen in der Rückrunde wirklich schlecht sind. Aber die Zeit für einen endgültigen Abgesang ist noch lange nicht gekommen.»

Klar ist, dass sich die Young Boys jetzt darauf konzentrieren müssen, mindestens Rang drei zu erreichen. «Und für die kommende Saison wird es entscheidend sein, welchen Trainer Sportchef Christoph Spycher verpflichtet», sagt Schifferle, «dass Interimstrainer Matteo Vanetta bleibt, kann ich mir fast nicht vorstellen.»

Weiter fragen wir uns, ob die Grasshoppers noch in die Barrage fallen. Wir diskutieren darüber, dass der FC Basel trotz drei Siegen in der Liga in Serie noch immer weit davon entfernt ist, ein gefestigtes Team zu sein. Und wir sagen, was andere Trainer von FCZ-Coach André Breitenreiter lernen können.

Wann welches Thema besprochen wird

03:28 Die Krise der Young Boys

30:23 FC Zürich

39:21 Grasshoppers - FC Basel

57:32 Challenge League

