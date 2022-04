Platz für Fahrende im Oberbaselbiet – «Dieser Durchgangsplatz ist nun wirklich ein Fortschritt» Aus einem verwilderten Fahrendenplatz hat der Kanton Baselland einen der besten im Land gemacht. Das bestätigten die Fahrenden an seiner Einweihung und erzählten aus ihrem Leben. Daniel Aenishänslin

Der Holchen präsentiert sich heute aufgeräumt, mit Lärmschutzwand und allen notwendigen Anschlüssen. Foto: Dominik Plüss

«Wittinsburg freut sich, Sinti, Jenische und Roma weiterhin unterstützen zu können», sagte Wittinsburgs Gemeindepräsidentin Caroline Zürcher, «und darüber, dass durch die Sanierung ein menschenwürdiger Lebensraum für alle geschaffen wurde.» Fahrende, Kanton und Gemeinde weihten am Freitag den sanierten Durchgangsplatz Holchen im oberen Baselbiet ein. Er liegt an der Kantonsstrasse zwischen Diepflingen und Rümlingen in der sogenannten Sommeraukurve.