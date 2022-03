Trockenheit im Frühling – Dieser Dürre-März ist auf Rekordkurs Einen so trockenen Jahresbeginn gibt es zwischen Zürich und Bodensee selten. Welche Wetterlage hat dazu geführt? Was ist ein Omegahoch? Und wann kommt der Regen? Martin Steinegger

Saharastaub statt Regen: Der März 2022 ist vor allem in der Nordostschweiz – hier eine Aufnahme vor den Toren Winterthurs – extrem trocken. Foto: Ruedi Morgenegg

Wer im Garten arbeitet oder im Wald spaziert, dem ist es längst aufgefallen: Es ist trocken. Die letzten grossflächigen Niederschläge fielen auf der Alpennordseite am 25. Februar. In der Westhälfte der Schweiz brachte eine Kaltfront Mitte März verbreitet etwas Regen – nicht aber im Osten.

An der Meteo-Schweiz-Station Zürich-Fluntern fielen bisher nur 5,5 Millimeter Regen. Normalerweise kann in Zürich im März im Schnitt mit 71 Millimetern gerechnet werden. Der bisher trockenste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Zürich datiert aus dem Jahr 1953. Damals regnete es 7 Millimeter.