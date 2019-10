Dieser Dialogstil ist nicht hilfreich

Und was bringt Stark als Beweis, dass bei unserem Nachbarn vom Mainstream abweichende Meinungen in den Medien ebenso Platz haben wie anderswo? Thilo Sarrazin, der es doch auch geschafft habe, mit einem unbequemen Buch Millionär zu werden! Sarrazins Bücher gehören aber sicher nicht zu den Mainstream-Medien, auch wenn die Bücher dann in Zeitungen/TV/Radio meist sehr kritisch besprochen wurden. Der Korridor der Mainstream-Medien hat sich wegen eines Sarrazin-Buchs aber nicht geöffnet, wohl eher im Gegenteil.

Fast bekommt man den Eindruck, Stark störe sich mehr an den Einnahmen eines Sarrazin als an dessen Aussagen; denn ein gutes Drittel von Starks Text über Hürlimann dreht sich neidisch darum, wie Sarrazin «grenzenlos Geld herausschlagen» und zum Millionär werden konnte. Dabei könnte man doch argumentieren – und zwar ohne die Aussagen seiner Bücher zu werten – der verantwortungsvolle Mut von Sarrazin müsste der Demokratie Deutschland mehr als drei Millionen wert sein.

Will denn Stark nicht merken, dass gerade der enge Korridor von allgemein akzeptierten Meinungen und der Druck des Mainstreams in Deutschland eine Hauptursache für den Erfolg der Sarrazin-Bücher ist? Und für den Erfolg der AfD und … ! Nein, schlimmer – wenn Hürlimann versucht, solche Zusammenhänge zu erklären, nennt Stark dies eine «plumpe Medienschelte», versucht Hürlimann in die Nähe einer «sehr unappetitlichen Gesellschaft» zu rücken. Ein solcher Dialog-Stil ist alles andere als hilfreich.

Der Text erschien als Leserbeitrag in der Rubrik Einsprache. Die Meinung dieses Beitrags muss sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.