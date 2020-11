Abo Boykott gegen Corona-Massnahmen Eltern verbieten Kindern die Schule

In Basel-Stadt gibt es Väter und Mütter, die ihre Kinder wegen der Maskenpflicht nicht mehr in den Schulunterricht schicken. Der Kanton will bei den Strafen verhältnismässig vorgehen. Im Baselbiet ist das Phänomen nicht bekannt.