Ehepaar dankt dem Roten Kreuz – «Dieser Austausch hat uns richtig berührt» Die Corona-Pandemie hat jene Seite des Roten Kreuzes Basel-Stadt ins Schlaglicht gerückt, die ihm wie keine andere zugrunde liegt: seinen humanitären Auftrag. Eine Bilanz zum Weltrotkreuztag. Lucas Huber

Tobias Mingramm (l.) und Tim Peters helfen während der Pandemie und erledigen zum Beispiel einmal in der Woche die Einkäufe für Edith und Richard Rottmann aus Riehen. Foto: Remo Nägeli

Zehn Tage bevor die Schweiz im Frühling 2020 heruntergefahren wurde, lieferte das Rote Kreuz Basel bereits Lebensmittel aus. An jene Familien in Riehen, die die Behörden als allererste in Quarantäne geschickt hatten. «Ich gehe davon aus, dass wir schweizweit den ersten Besorgungsdienst überhaupt anboten», erzählt Mathias Kippe am Freitag an der Medienkonferenz des SRK Kanton Basel-Stadt anlässlich des Weltrotkreuztages vom 8. Mai.

Das Glück besagter Familien war, dass Kippe ebenfalls in Riehen zu Hause ist, als Kommunikationschef bei der basel-städtischen SRK-Sektion arbeitet und sofort sagte: «Da müssen wir etwas tun!» Womit er ebenjenen Besorgungsdienst meinte, der sich in der Folge zu einer unverzichtbaren Hilfestellung vor allem für Seniorinnen und Rentner entwickelte.