Tödlicher Erdrutsch auf Ischia – Dieser Albtraum ist menschengemacht Die Italiener bauen oft illegal und gefährlich, obwohl ihr Land zerbrechlich ist. Warum Staat und Politik Schuld tragen an der tragischen Unwetterkatastrophe auf der Insel Ischia. Oliver Meiler aus Rom

Casamicciola, Ischia, nach dem Erdrutsch: Manche Häuser spotten jeglicher Gesetze – der Statik, der Natur, des gesunden Menschenverstands. Foto: Ciro Fusco (EPA)

Das Paradies kann sich schnell auch mal in eine Hölle verwandeln. So beschreiben die Italiener den dramatischen Erdrutsch, der am Wochenende auf der Insel Ischia vor Neapel einen halben Berg, den Monte Epomeo, ins Meer getragen hat. Und dabei Menschen mitriss, Häuser, Autos, alles hat er unter Schlammmassen begraben. Acht Personen wurden schon tot geborgen, einige werden noch vermisst.