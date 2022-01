50 Jahre Bloody Sunday – Diesen Tag wird Nordirland nie vergessen Das Massaker, das britische Fallschirmjäger in der nordirischen Stadt Derry anrichteten, lebt in der Erinnerung der Bevölkerung fort – und färbt bis heute Irlands Blick auf den britischen Staat. Peter Nonnenmacher aus London

In der nordirischen Stadt Derry (Londonderry) stehen sich am 30. Januar 1972 britische Truppen und katholische Demonstranten gegenüber. Unmittelbar nach dieser Aufnahme eröffnen die Soldaten das Feuer, 14 unbewaffnete Zivilisten sterben. Foto: Fulvio Grimaldi (Keystone)

Mit Trauermärschen, Gottesdiensten und Kranzniederlegungen, mit noch immer schmerzenden Erinnerungen und dringlichen Worten der Warnung für die Zukunft gedachte am Sonntag die Stadt Derry des Tages, der im Januar 1972 zur Katastrophe für Nordirland wurde – weil er die Flammen der «Troubles» erst so richtig anfachte, die unermessliches Unheil anrichteten in Grossbritanniens irischer Provinz.