So sieht die Polizei Basels Angstorte – «Diesen Ort empfinde ich als unsicher» Zu dunkel? Zwielichtige Personen? Marco Liechti, Leiter der Kriminalprävention der Kantonspolizei, war mit uns an jenen Orten unterwegs, die unsere Leser am häufigsten als Angstorte genannt haben. Dina Sambar

Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Kantonspolizei BS, würde spätnachts lieber die Treppe hinauf- und auf der anderen Seite wieder hinuntergehen, als den schummrig beleuchteten Durchgang unter der Mittleren Brücke zu nutzen. Foto: Nicole Pont

Claraplatz, 22.20 Uhr

Neben dem Kiosk sitzen vom Leben gezeichnete Menschen und trinken Bier. Vor der UBS stehen ein paar schwarze Männer, die kurz heftig diskutieren und sich dann wieder verteilen. Und in einigen Ladeneingängen in der Clarastrasse haben sich Bettler zum Schlafen hingelegt. Auf einen Blick sieht man direkt all das, was in den Antworten der BaZ-Umfrage immer wieder als Auslöser von Furcht in der Nacht genannt wird. Marco Liechti, Leiter der Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt, sieht das alles auch. «Ich kann gut verstehen, wenn das Unsicherheiten auslöst.»

