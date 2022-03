Einkehren: Zum Onkel in Basel – Diesen Onkel hat noch nie jemand gesehen Hier speisen Jung und Alt vorzüglich in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre – eine Trouvaille im kreativen Matthäusquartier. Dorothea Gängel

Wohnzimmeratmosphäre und kreative Speisen: Im Kleinbasler «Zum Onkel» fühlt man sich sofort wohl. Foto: Nicole Pont

Mitten im lebendigen Matthäusquartier hat das Restaurant «Zum Onkel» einen Ort geschaffen, an dem es sich in gemütlicher Atmosphäre gut essen und trinken lässt. Von Anfang an fühlen wir uns wohl in dem überschaubaren Gastraum, der ein wenig an ein Wohnzimmer erinnert. Kaum haben wir Platz genommen, hat bereits Camillo, der Hund meiner Begleiterin, einen Napf mit frischem Wasser vor der Nase. Nur wenig länger müssen wir auf unseren Apéro, einen Schaumwein Pinot Rosé vom Weingut Brenneisen in Egringen, warten.