Neue Basler Staatsweine – Diese Weine haben die Jury überzeugt Im Schloss Ebenrain wurden die Staatsweine 2022 von Baselland und Basel-Stadt gekürt. Das Ergebnis überraschte. Thomas Gubler

Konzentriertes Arbeiten: Regierungsrat Thomas Weber in der Jury bei der Kürung der Staatsweine. Foto: zvg

Mit mindestens zwei Überraschungen endete am Dienstag die Kürung der diesjährigen Staatsweine von Baselland und Basel-Stadt im Schloss Ebenrain. Mit Jeannette und Dieter Imhof aus Sissach erscheint ein neuer Name im erlauchten Kreis der Staatswein-Preisträger. Ihr Storchennäschtler Blauburgunder Jahrgang 2020 wird Staatswein 2022 in der Kategorie Pinot noir. Und in der Kategorie Rote Spezialitäten wird der Cuvée Zelgli Jahrgang 2018 von Wiedmer Weinbau Sissach Staatswein.