Frauenförderung auf Kosten des Rechts: Kathrin Schweizer hat die Wahl der Ersten Staatsanwältinnen geschickt eingefädelt. Foto: Lucia Hunziker

Mit der Wahl des Frauenduos Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug als Erste Staatsanwältinnen hat der Landrat am Donnerstag ein Statement gemacht: Die Ermöglichung eines familienfreundlichen Arbeitsmodells ist ihm wichtiger als Klarheit in Führung und Verantwortung. Die Entscheidungen der Ersten Staatsanwältinnen in dieser sensiblen und mit viel Macht ausgestatteten Kaderposition werden nun geteilt und sind verwässert.

Regierungsrätin Kathrin Schweizer hat mit dieser geschickt eingefädelten Frauenwahl und der Schaffung des in der ganzen Schweiz exotischen Jobsharing-Modells für Personenwahlen in Kaderpositionen dem Baselbiet ein grosses Problem beschert. Was passiert, wenn eine der Ersten Staatsanwältinnen mit dem Entscheid der anderen nicht einverstanden ist (zwei Juristen, drei Meinungen)? Was passiert, wenn eine Staatsanwältin einen Fehler macht, wie es dem Bundesanwalt Michael Lauber unterlaufen ist? Wird die andere, wie bei diesem Arbeitsmodell vorgesehen, zwangsläufig auch den Hut nehmen? Klar ist, die rechtlichen Auseinandersetzungen sind programmiert, weil die Idee Schweizers weder eine Basis im Personalgesetz hat noch je dem expliziten Willen des Landrats entsprach.