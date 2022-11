Im Zolli-Gehege – Diese Vögel flattern seit zwei Jahren im Basler Zoo – unbemerkt Wären Jessica Borers Schwarz-Weiss-Häherlinge nicht in Basel, sängen sie sich womöglich an einem indonesischen Gesangswettbewerb für Vögel die Kehlen heiser. Lucas Huber

Vögel sind ihre grosse Leidenschaft: Junior-Kuratorin Jessica Borer in der Voliere mit den Rotschwanz-Häherlingen. Foto: Kostas Maros

Es sind seine Gesangskünste, die ihm das Leben schwer machen respektive die Menschen auf den Hals hetzen. Die Rede ist vom Schwarz-Weiss-Häherling, einem etwa amselgrossen Vogel, schwarz und weiss gefiedert, aber darauf lässt sein Name ja auch schliessen. Zu Hause ist er auf Sumatra, der sechstgrössten Insel der Welt. Hier hat die Haltung von Vögeln eine lange Tradition. Wildvögeln, notabene.

Dabei ist die Rede hier nicht nur von der Haltung als Käfigvögel, sondern auch von den weitverbreiteten Gesangswettbewerben, an denen die Indonesier ihre Vögel gegeneinander antreten lassen. «Sie sind massgeblich dafür verantwortlich, dass es so vorzüglichen Sängern wie dem Schwarz-Weiss-Häherling heute gar nicht gut geht und er auf der Liste der gefährdeten Arten steht.» Das sagt Jessica Borer. Die Junior-Kuratorin im Basler Zolli ist nicht nur auf die Vogelwelt spezialisiert; Vögel sind ihre grosse Leidenschaft.

Diese nahm ihren Ursprung vor zwölf Jahren, als sie nach ihrem Biologiestudium in Sheffield in einem Zoo in England als Tierpflegerin anheuerte. Dass die Baslerin damals bei den Vögeln landete, war Zufall; dass sie bei ihrer Rückkehr aus England bei den Vögeln blieb, war eine ganz bewusste Entscheidung.

Reiche Singvogelhistorie

Irgendwie war das auch eine Art Rückkehr, schliesslich hatte sie hier im Kinderzoo als «Zollikind» nicht nur ihrer Tierliebe gefrönt, sondern sich auch die ersten Sporen in der animalischen Arbeitswelt abverdient. «Für mich stand eigentlich schon damals fest, dass ich eines Tages mit Tieren arbeiten würde», sagt sie: «Etwas anderes kam für mich nie infrage.»

Der Zoo Basel hat eine ebenso lange wie reiche Singvogelhistorie – und mit Jessica Borer eine Fürsprecherin, die die zarten Vögel jedem noch so eindrücklichen Prädator vorzieht. Auch die Schwarz-Weiss-Häherlinge sind erst seit 2020 in Basel. Gesehen hat sie – abgesehen vom Personal – allerdings noch niemand: Solange das Vogelhaus noch im Umbau ist, flattern sie in Volieren ausserhalb des Besuchergeländes herum. Das wird sich ändern, wenn das Vogelhaus im ersten Halbjahr 2023 seine Pforten nach über drei Jahren Umbau wieder öffnen wird.

Es ist dieser Umbau, der gerade ziemlich viel von Jessica Borers Kapazitäten beansprucht. Strategische Fragen wie jene, was bei einem solchen Umbau alles zu bedenken ist, gehören zur Kernkompetenz einer Kuratorin. Daneben entscheidet sie etwa über die Aufnahme und Abgabe von Tieren, steht in ständigem Austausch mit anderen Zoos, kommuniziert mit Zuchtbuchkoordinatoren.

Jede Menge Obhut

So gesehen ist ihr Arbeitsalltag gar nicht so weit entfernt von jenem in einem Museum, wo man den Beruf der Kuratorin eher kennt. «Irgendwie ist ein Zoo ja auch wie ein Museum», gibt Jessica Borer deshalb zu bedenken. Mit dem Unterschied, dass hier Lebewesen als Exponate dienen – und die Fauna als Kollektion.

Zu dieser Kollektion gehören die angesprochenen Schwarz-Weiss-Häherlingsmännchen, zwei Männchen, die getrennt leben, weil sie sich nicht ausstehen können. Bald soll ein Weibchen hinzukommen, Jessica Borer hofft natürlich auf Nachwuchs. Haben sich dann mal zwei von ihnen gefunden, ist es gut möglich, dass sie über Jahre zusammenbleiben. Denn so ein Häherling bringt es gut und gern auf 20 Jahre.

Dafür benötigen die Insektenfresser aber jede Menge Obhut. Besonders bei der Nahrung ist Vorsicht geboten, denn Schwarz-Weiss-Häherlinge neigen zu Übergewicht. Wachsmaden, ihre Leibspeise, werden ihnen deshalb lediglich in leidlich rationierten Portionen kredenzt; überhaupt wiegen die Tierpfleger jede der fünf täglichen Mahlzeiten aufs Gramm genau ab. Auch der Vogel selbst muss allwöchentlich auf die Waage. «Bei einem Tier von 100 Gramm Körpergewicht wären selbst 30 Gramm Übergewicht sehr ungesund», kommentiert Jessica Borer.

Dabei sind sie schon selten genug: Auf unter 10'000 Tiere wird die Population geschätzt. Im Gegensatz zu den ebenfalls im Basler Zolli heimischen Blaukappen-Häherlingen ist das allerdings eine geradezu verschwenderisch hohe Zahl. Ihren Bestand schätzt man auf gerade mal 300 Tiere in freier Wildbahn, 300 weitere leben in Zoos. Vielleicht kommen in Basel alsbald ein paar dazu.

Fehler gefunden?Jetzt melden.