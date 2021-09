Saisonstart für den RTV Basel – Diese vier Neuzugänge sollen es richten Bei den NLA-Handballern des RTV Basel stehen neu Igor Čagalj, Oliver Mauron, Jorge Luis Paban Lopez und Trainer Vicente «Ike» Cotrina Cabal unter Vertrag. Die BaZ stellt die vier Neuzugänge vor. Luc Durisch

Der RTV Basel sorgte im letzten Jahr für eine positive Überraschung in der höchsten Schweizer Handballliga. Foto: Pino Covino

Der achte Platz und die damit verbundene Playoff-Qualifikation in der vergangenen Saison war durchaus eine positive Überraschung für den RTV Basel. Zwölf Punkte holte der Club in der regulären Spielzeit, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Doch vom damaligen Team haben gleich vier Spieler die Realturner verlassen. Nicht mehr für die Basler spielen Björn Buob, der zum Ligakonkurrenten Kriens-Luzern wechselt, die zurückgetretenen Luca Engler und Severin Ramseier und Artur Karvatski. Ebenfalls nicht mehr dabei ist der letztjährige Übungsleiter Darjio Bagaric. Wenn also der RTV heute (19.30 Uhr) gegen GC Amicitia Zürich in die Saison startet, werden mit Igor Čagalj, Oliver Mauron, Jorge Luis Paban Lopez und Trainer Vicente «Ike» Cotrina Cabal einige neue Gesichter in der Rankhofhalle anzutreffen sein.

Weiter nach der Werbung

Der Trainer: Vicente «Ike» Cotrina Cabal

Vicente Cotrina Cabal ist an der Linie nicht bekannt für seine Gefühlsausbrüche. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Etwas überraschend war die Meldung des Trainerwechsels beim RTV Anfang April schon. Mit Darjio Bagaric stand ein Übungsleiter an der Seitenlinie, mit dem der Verein eigentlich zufrieden war und unter dem die Mannschaft sich auch spielerisch weiterzuentwickeln schien. Doch weil der schweizerisch-kroatische Doppelbürger eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Region annahm, kam es zur Trennung.

Ebenfalls eher unerwartet war schliesslich der Name seines Nachfolgers. Der Spanier Vicente Cotrina Cabal, der bei den Realturnern einen Kontrakt über zwei Jahre mit Option auf Verlängerung erhielt, hatte zuletzt nur Frauenequipen trainiert und verfügt über keine Erfahrung als Cheftrainer eines Männer-Profiteams. Trotzdem zeigte man sich beim RTV überzeugt von der Wahl. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ike Cotrina eine tolle Persönlichkeit für den RTV und die Handballregion Nordwestschweiz gewinnen konnten, der mit uns den eingeschlagenen Weg der ‹peRspekTiVe› 2029 beschreitet», sagte damals Vizepräsident Tom Ryhiner.

Daran hat sich nichts geändert, auch wenn der Stil des Spaniers mit dem Spitznamen «Ike» an der Seitenlinie jenem seines Vorgängers in keiner Weise ähnelt. Während Bagaric der emotionale Antreiber war, ist Cabal der eher ruhige Typ. Der ausgewiesene Fachmann, der mit dem EHF-Mastercoach über das höchste Trainerdiplom im Handball verfügt, will sein Team auch etwas anders spielen lassen als zuletzt. Mehr Aggressivität und Bewegung in der Defensive dürfen die Fans der Basler erwarten. Damit dies gelingt, haben viele Spieler neue Aufgaben erhalten. Bis diese auch verinnerlicht sind, braucht es aber laut dem neuen Trainer noch etwas Zeit.

Der Kreisläufer: Igor Čagalj

Bringt beeindruckende Physis mit nach Basel: Igor Čagalj. Foto: Delia Ebi

Mit Igor Čagalj kommt eine – im wahrsten Sinne des Wortes – grosse Verstärkung nach Basel. Der 2,01-Meter-Hüne bringt 116 Kilogramm auf die Waage und ist nach seinem Kumpel Aleksander Spende der zweitgrösste Spieler in den Reihen der Realturner. Kein Wunder, schwärmte der Club bei der Vorstellung von Čagalj von einem physisch beeindruckenden Spieler. Der Kreisläufer soll die nach dem Abgang von Björn Buob entstandene Lücke auf dieser Position füllen und mit Dennis Krause die Abwehr organisieren. Mit dem 27-Jährigen verpflichtet der RTV jedenfalls sowohl offensiv und wie auch defensiv enorm viel Qualität.

Čagalj, der zuletzt das Dress des nordmazedonischen Clubs GRK Ohrid trug, bringt ausserdem einiges an internationaler Erfahrung mit. Der Serbe war vor seinem Engagement in Nordmazedonien für RK Metaloplastika Sabac, RK Vojvodina Novi Sad, RK Proleter Naftagas (alle Serbien), RK Maribor Branik (Slowenien) und den VfL Gummersbach (Deutschland) aktiv. Bei Maribor spielte der Serbe zudem bereits einmal mit Spende zusammen. Seinen grössten Erfolg feierte Čagalj allerdings mit Novi Sad, als er serbischer Meister wurde.

Der rechte Flügel: Oliver Mauron

Oliver Mauron (am Ball) kennt die Region bereits von seinem Engagement beim TV Möhlin. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die letzte Saison von Oliver Mauron lief wesentlich weniger erfolgreich als jene des RTV Basel. Mit dem TV Endingen stieg der Schweizer in die NLB ab. Diese Spielzeit wollen Mauron, an dessen Transfer der neue Basler Trainer Vicente Cotrina Cabal mit beteiligt war, und sein neuer Club nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Damit sich dieser Wunsch erfüllt, sind die Realturner auch auf gute Leistungen ihres Neuzugangs angewiesen.

Der 26-jährige Schweizer spielt auf der Position des rechten Flügels und gilt als spielstarker sowie erfahrener Profi. Bei Endingen erzielte der Linkshänder in der vergangenen Saison in 27 Spielen 91 Tore. Ein Vorteil für ihn dürfte sein, dass er neben der Liga auch die Region Basel bereits kennt: Vor einigen Jahren trug Mauron das Dress des TV Möhlin.

Der Rückraumspieler: Jorge Luis Paban Lopez

Jorge Luis Paban Lopez wechselte von Zürich nach Basel. Foto: Delia Ebi

Auch Jorge Luis Paban Lopez spielte in der vergangenen Spielzeit gegen den RTV. Allerdings trug er nicht das Trikot des TV Endingen, sondern dasjenige von GC Amicitia Zürich, den Basler Gegner beim Saisonauftakt am Donnerstag. Mit dem 39-Jährigen verpflichten die Basler viel Erfahrung für den rechten Rückraum. Auch der Routinier, der aus Kuba stammt, aber schon länger in der Region wohnt, gilt als spielstarker Linkshänder. Mit Paban und Mauron dürfte die rechte Seite der Basler jedenfalls im Vergleich zur letzten Saison definitiv an Qualität hinzugewonnen haben.

Der 1,95 Meter grosse und 105 Kilogramm schwere Athlet kann zudem viel internationale Erfahrung vorweisen. Vor seinem Engagement bei GC Amicitia Zürich spielte Paban in Italien (Conversano), Katar (Doha) und bei zwei Vereinen in Spanien (Cuenca und Benidorm).

Diese RTV-Mannschaft soll die Playoff-Qualifikation sicherstellen. Foto: Delia Ebi

So startet der RTV in die Saison Infos einblenden 1. Runde: Donnerstag, 2. September, 19:30 Uhr. RTV Basel – GC Amicitia Zürich (Rankhof).2. Runde: Sonntag, 5.September, 17:00 Uhr. Pfadi Winterthur – RTV Basel.3. Runde: Samstag, 11. September, 18:00 Uhr. RTV Basel – Kadetten Schaffhausen (Rankhof).4. Runde: Samstag, 18.September, 18:00 Uhr. HC Kriens-Luzern – RTV Basel.5. Runde: Samstag, 25. September, 18:00 Uhr. RTV Basel – HSC Suhr Aarau (Rankhof).6. Runde: Sonntag, 3. Oktober, 17:00 Uhr. TSV St. Otmar St. Gallen – RTV Basel.7. Runde: Mittwoch, 6. Oktober 19:30 Uhr. RTV Basel – Wacker Thun (Rankhof). 8. Runde: Sonntag, 10. Oktober, 17:00 Uhr. BSV Bern – RTV Basel.9. Runde: Sonntag 17. Oktober, 18:30 Uhr. CS Chênois Genf Handball - RTV Basel.

Alle Resultate finden Sie hier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.