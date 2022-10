Novartis öffnet seine Tore – Diese vier Dinge müssen Sie zur Campus-Öffnung wissen Basels «verbotene Stadt» wird ab Montag für alle zugänglich. Wir klären die wichtigsten Fragen. Isabel Strassheim

Basler können hier jetzt zwischen grosser Architektur flanieren: Der Bau von Frank Gehry auf dem Campus. Fotos: Kostas Maros

Mehr Auslauf für Basel: Novartis öffnet zwischen 7 und 19 Uhr seinen Campus, und auch der Teil der Hüningerstrasse, den die Stadt 2005 an den Konzern abtrat, ist wieder für alle nutzbar. Vier Zugänge gibt es für die ehemals verbotene Stadt: der Haupteingang an der Voltastrasse, Hüningerstrasse, Gate 36 an der Kohlenstrasse sowie das Rheinufer. Autos müssen jedoch draussen bleiben.