Reportage vom Polarkreis – Diese Ureinwohner kämpfen mit Kunst Die Sami wehren sich gegen Verhältnisse, die ihre traditionelle Lebensweise bedrohen. Auf der Biennale in Venedig bespielen sie erstmals den skandinavischen Pavillon. Christoph Heim

Vertreten das Volk der Sami an der Biennale in Venedig: Pauliina Feodoroff, Máret Ánna Sara und Andres Sunna (von links). Foto: Marta Buso / OCA

Polarlichter. Endlich. In Kárášjohka, ganz im Norden Norwegens, sehen wir sie, als wir nach einem Nachtessen mit Rentierfleisch hinaus in die eiskalte Nacht treten und nach oben blicken. Silja Somby begleitet uns. Für sie ist das Naturspektakel am Himmel Alltag.