Ausbrüche im Basler Zolli – Diese Tiere sind auch schon ausgebüxt Das schwarz-weisse Vari ist nicht der einzige Ausreisser im Zolli. Wir zeigen die aufsehenerregendsten Ausbruchsversuche der letzten Jahre. Elina Häring

Die letzten Donnerstag ausgebüxte Vari-Dame ist nicht die Einzige, die ihr Gehege in den letzten Jahren verlassen hat. Wer sonst noch keine Lust mehr auf sein Gehege oder sogar den Zolli hatte: Hier eine kleine Rückschau auf fast 40 Jahre Zolli-Breakout-Geschichte.

Der Massenausbruch

Eine Gruppe Schimpansen fand 1987 den Weg in die Stadt. Foto: Torben Weber

Der wohl spektakulärste Ausbruch im Zolli Basel ereignete sich am 25. November 1987. Fünf Schimpansen waren damals aufgrund einer offen gelassenen Tür aus ihrem Gehege ausgebüxt. Sie befanden sich aber noch innerhalb des Affenhauses. Zoo-Mitarbeiter versuchten, dass älteste Männchen Eros zu betäuben, wie der damalige Zoo-Direktor Dieter Rüedi in der SRF-Sendung «Karussell» erklärte. Das hätte das Zurückholen der Schimpansenweibchen vereinfacht. Doch der Versuch schlug fehl, und der Schimpanse Eros brach stattdessen das Glasdach auf. Durch dieses gelangten die Ausreisser ins nahegelegene Bachlettenquartier. Die Gruppe folgte ihm.

Doch die Ausbruchsgeschichte nahm ein trauriges Ende. Nach einer mehrstündigen Jagd durch Polizei und Zolli-Mitarbeitende konnten vier der Schimpansen betäubt und in den Zoo zurückgebracht werden. Doch der sechsjährige Schimpanse Dan wollte sich nicht in die Nähe der Betäubungsgewehre locken lassen und unternahm verwirrt und gestresst einen erneuten Fluchtversuch. Dabei griff er einen Polizisten an, der das Tier in Notwehr erschiessen musste.

Die Wiederholungstäterin



Die Wiederholungstäterin hielt den Zolli auf Trab. Foto: Zoo Basel

Schon am 16. Juni war dasselbe Vari-Weibchen aus seinem Gehege und dem Zolli entwischt, wie Sprecherin Fabienne Lauber auf Anfrage der BaZ bestätigt. Im Zolli wurde seine Flucht damals erst bemerkt, als die Meldung der Polizei einging. Diese hatte Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass ein Tier in der Stadt gesichtet wurde.

Gemeinsam mit Anwohnern, Mitarbeitern des Zollis und der Polizei wurde nach dem Lemurenweibchen gesucht und dieses schliesslich am Morgartenring gefunden. Allerdings entwischte es dort prompt ein zweites Mal und konnte erst am Sonntag an der Burgfelderstrasse wieder eingefangen werden. Gelohnt hat sich der Wochenendausflug für die Vari-Dame nicht, sie wurde unter Hausarrest gestellt, wie «baseljetzt» Mitte Juni berichtete.

Die damals ergriffene Sicherheitsmassnahme – die Errichtung eines Zauns – reichte offensichtlich nicht aus. Die Erklärung: Bei dem Tier handle es sich um «ein junges Weibchen mit explorativem Charakter», wie Fabienne Lauber ausführt.



Die Abenteurer

Schon mehrere Geparde verliessen über die Jahre ihr Gehege, um auf Erkundungstour zu gehen. Foto: David Baer

Am 15. März 2023 büxte das Gepardenweibchen Saada aus seinem Gehege aus und landete im Elefantengehege. Vier Mitarbeiter des Zollis waren nötig, um sie wieder einzufangen, wie «20 Minuten» damals berichtete. Sie war nicht die erste Aufmüpfige unter den Geparden.

Im Mai 2016 gelangte ein Gepard über eine Mauer aus dem Gehege und jagte den Zolli-Besuchern einen gehörigen Schrecken ein. Im September 2009 verliessen drei junge Geparden das Gehege. Und auch schon 2008 hatte eine junge Raubkatze ihr Gehege über den Wassergraben verlassen. Tierpfleger konnten das Tier aber wieder zurückscheuchen.

Der Familienausflug

2008 büxte eine Gruppe Meerkatzen aus dem Zolli aus. Foto: pixabay.com

Die Gruppe Meerkatzen war im Sommer 2008 schlau genug, um einen Weg aus ihrem Gehege hinaus zu entdecken. Die drei erwachsenen Äffchen und ihre Jungtiere nahmen das zum Anlass, auf Erkundungstour im Zolli zu gehen. Nachdem Pfleger die gesamte Gruppe wieder eingefangen hatten, wurden sie für einige Tage unter Hausarrest gestellt. Ein neu errichteter Elektrozaun verhindert seither erneute Ausflüge.

Der Weihnachtsbummel

Die kalten Temperaturen verhalfen einem Rentier zu einem unverhofften Weihnachtsbummel. Foto: PD

Am Morgen des 22. Dezember 2008 nutzte ein Rentier den gefrorenen Boden des Wassergrabens, um aus seinem Gehege zu spazieren. Doch der unerwartete Anblick von Zolli-Besuchenden erschreckte das Tier derart, dass es von selbst wieder in sein Gehege zurückkehrte.



Die Erkundungstour

Ein neugieriges Katta-Äffchen besuchte das Nachbarsquartier. Foto: Zoo Basel

Im Sommer 2000 verliess ein Katta-Affe sein Gehege und den Zolli und erkundete das benachbarte Quartier. Er konnte von einem Tierarzt wieder eingefangen und in sein Gehege zurückgebracht werden.

Elina Häring ist seit Mitte Juli Praktikantin bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

