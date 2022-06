Neue biologische Studien – Diese Tiere altern langsamer als Menschen Schildkröten, Brückenechsen und einige Salamander altern erheblich langsamer als der Mensch und andere Säugetiere. Warum das so ist, haben nun zwei Forschungsteams herausgefunden. Roland Knauer

Tiere wie diese mit Algen überwachsene Moschusschildkröte in Texas altern langsamer als Menschen. Foto: Francis L. Rose

Ist Altern wirklich unausweichlich? Mit dieser Frage beschäftigen sich Biologen schon lange und liefern oft auch gleich eine plausible Antwort: Verzögern lässt sich das Älterwerden durchaus, aber irgendwann sterben letztendlich alle Organismen. Als Paradebeispiele werden bei den Wirbeltieren an Land häufig Schildkröten genannt, von denen eine ganze Reihe wahrer Methusalems bekannt ist. Handfeste Zahlen dazu aber waren bisher Mangelware. Eine grosse Forschungsgruppe um Beth Reinke von der Northeastern Illinois University in Chicago sowie ein kleineres Team um Rita da Silva und Fernando Colchero von der Süddänischen Universität in Odense liefern mit zwei voneinander unabhängigen Studien in der Fachzeitschrift «Science» jetzt sehr gute Daten, die diese Überlegung untermauern.