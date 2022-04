Stau an Ostern – Diese Strassen und Tunnel sollten Sie ab morgen meiden Schon ab Mittwoch wird es schweizweit zu Verkehrsüberlastungen kommen. Diese Übersicht kann helfen, dass die Reise in die Osterferien nicht zum Ärgernis wird. Yannick Wiget

Staugefahr auf zahlreichen Strecken: Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu vergrössern. Karte: Astra (leicht bearbeitet)

So sicher sich alle Schweizerinnen und Schweizer auf das verlängerte Wochenende freuen, so sicher wird sich ein Teil von ihnen auch ärgern. Denn wie jedes Jahr droht an Ostern ein Chaos auf den Strassen – dieses Mal vielleicht sogar noch mehr als üblich. Die Reiselust der Menschen habe nach den Corona-bedingten Einschränkungen der letzten zwei Jahre wieder zugenommen, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) . Es warnt vor Stau auf den Nord-Süd-Achsen, aber auch auf zahlreichen anderen Strassen im Land.

Hinreise: Mittwoch–Freitag

Das Astra empfiehlt Reisenden, am frühen Mittwoch- oder Donnerstagmorgen loszufahren. Bereits am Mittwochnachmittag sowie an Gründonnerstag und Karfreitag müssen sie mit Zeitverlust und Wartezeiten rechnen.

Den grössten Stau wird es traditionell vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels geben, durch den man vom Kanton Uri ins Tessin gelangt. Als Alternative bietet sich die San Bernardino-Route von Graubünden her an. Wer nach Italien will, kann auch den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard im Wallis nehmen, den Simplonpass überfahren oder auf den Autoverlad durch Simplon und Lötschberg ausweichen.

Allerdings dürfte es auch an den Autoverladestationen zu grossem Andrang kommen. Das Astra prognostiziert auf der Hinreise Wartezeiten jeweils zwischen 10 und 15 Uhr bei den Stationen Furka in Realp, Lötschberg in Kandersteg und Vereina in Klosters-Selfranga. Zudem könnten folgende Strecken zeitweise überlastet sein:

Spiez–Kandersteg

Brunnen–Flüelen (Axenstrasse)

Raron–Brig

Bellinzona–Locarno

diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

An den Grenzübergängen Chiasso, Au, Koblenz, St. Margrethen und Thayngen sind ebenfalls Wartezeiten möglich.

Alle Jahre wieder: Kilometerlanger Osterstau vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden, hier am Karfreitag 2017. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Rückreise: Sonntag–Montag

Der Start der Rückreisewelle auf der Süd-Nord-Achse wird am späteren Ostersonntag erwartet. Auch am Ostermontag wird es viel Verkehr geben. Das Astra empfiehlt, die Rückreise wenn möglich ausserhalb dieser beiden Tage anzutreten.

Alle Strecken, auf denen bereits bei der Hinreise Stau droht, könnten auch bei der Rückreise betroffen sein. Ganz sicher wird es am Gotthard-Südportal zu einer Verkehrsüberlastung kommen sowie auch auf der Strecke Gampel–Goppenstein vor dem Lötschbergtunnel, der das Wallis mit Bern verbindet. Auch am Sonntag und Montag muss man bei den Autoverladestationen Furka in Oberwald, Lötschberg in Goppenstein und Vereina in Sagliains zwischen 11 und 19 Uhr mit Wartezeiten rechnen.

Das Astra rät übrigens davon ab, bei einem Stau die Autobahn zu verlassen. Sonst wird das Problem einfach auf das untergeordnete Strassennetz verlagert. Auch dort erwarten die Behörden eine starke Verkehrsbelastung.

