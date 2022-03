Reportage aus Kiew – Diese Stadt bleibt standhaft Es ist ein ewiges Donnern und Grollen, vor Kiew greifen die russischen Truppen fast Tag und Nacht an. Aber die Menschen wissen sich zu wehren. Szenen aus der umkämpften Hauptstadt. Tomas Avenarius, Sonja Zekri aus Kiew

Unerschrocken: Ein ukrainischer Soldat in einem Schützengraben nördlich der Hauptstadt Kiew. Foto: Vadim Ghirda (AP)

Eine Stadt im Frieden klingt anders als eine Stadt im Krieg. An den Rändern ist Kiew gerade ohrenbetäubend. In Bilohorodka etwa röhren und grummeln die russischen Geschütze und Raketenwerfer. Der Lärm kommt in Wellen, er wogt auf und ab, ausgehendes Feuer klingt anders als einschlagende Granaten.