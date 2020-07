Jobcoach – Diese Spielregeln fürs Büro sollten Sie kennen Ob wir es wollen oder nicht: Als Arbeitnehmende müssen wir uns mit Taktik und Büropolitik auseinandersetzen. Diese zehn Faustregeln helfen. Tashi Gumbatshang

Klare Regeln und kluge Entscheidungen: Büropolitik funktioniert ähnlich wie ein Taktikspiel. Foto: Getty Images

«Büropolitik kann die Kultur am Arbeitsplatz vergiften», ist eine weit verbreitete Ansicht. Dahinter steckt die Vermutung, dass es sich hierbei um zweifelhafte Tricks und Aktivitäten handelt, deren Ziel es ist, die eigene Position zulasten der Firma und der Kollegen zu verbessern. Man denke da etwa an eine Intrige gegen einen Rivalen, um diesen schlecht aussehen zu lassen. Eine entschiedene Ablehnung der Büropolitik tönt zwar vornehm und tugendhaft, basiert aber auf der falschen Annahme, diese sei per se unmoralisch. Woher kommt dieses Vorurteil?