Run auf Langstreckenflüge – Diese sieben Fernziele locken im Sommer Von Amerika bis Australien: Die Auswahl an weit entfernten Destinationen ist fast so gross wie vor der Pandemie. Markuks Fässler

USA: Grosser Nachholbedarf

Für viele USA-Reisende ein Sehnsuchtsort: die Route 66. Foto: Getty Images/iStockphoto

Grand Canyon, Route 66, Golden Gate Bridge, Yellowstone National Park – die Liste der Highlights in den Vereinigten Staaten liesse sich beliebig weiterführen. Dementsprechend hoch ist der Nachholbedarf für Trips ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das zeigt die Nachfrage bei den drei grossen Schweizer Reiseveranstaltern Hotelplan Suisse, DER Touristik Suisse und TUI Suisse. Edelweiss, Swiss, United Airlines oder Delta Air Lines fliegen nonstop über den Atlantik zu verschiedenen Metropolen in den USA – von Miami bis Boston oder New York bis Los Angeles.