Lesetipps von Basler Buchhandlungen – Diese sieben Bücher dürfen im Reisekoffer nicht fehlen Die Profis von Olymp & Hades, Müller Palermo, Bider & Tanner und der Buchhandlung Vetter verraten ihre Ferienlektüre. Julia Gisi

Welcher Lesestoff zieht eigentlich Buchhändlerinnen und Buchhändler in den Sommerferien in den Bann? Foto: Guilherme - stock.adobe.com

Sommerzeit ist Schmökerzeit. Was gibt es Besseres, als es sich am Strand oder auf dem heimischen Balkon gemütlich zu machen und in die Welt der Literatur einzutauchen. Doch nicht immer ist es ganz so einfach, im Bücherdschungel die Übersicht zu wahren. Darum verraten uns Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Basel, auf welche Romane sie in den Sommerferien keinesfalls verzichten würden.