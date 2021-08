TV-Serie «The White Lotus» – Diese Serie zeigt Ferien, wie sie wirklich sind: Grauenhaft «The White Lotus» spielt in einem Hawaii-Resort für Reiche und zeigt, wie Geld die Beziehungen zerstört. Wieso boomen solche Sozialsatiren? Pascal Blum

Shane und Rachel haben eben eine Hochzeit gefeiert, für die es mehrere Monate Vorbereitung brauchte, jetzt kommen sie nach Hawaii in die Flitterwochen. Foto: PD

Wer aus den Ferien zurückkehrt, hat etwas zu erzählen. In der Regel geht es um dreckige Hotelzimmer oder darum, wie teuer Spanien geworden ist. Also eher nichtiges Zeug, zumindest im Vergleich zu den Monstrositäten in der grossartigen US-Fernsehserie «The White Lotus». Denn was wir hier erleben, ist eine Woche der Grausamkeiten in der tropischen Kulisse von Hawaii. Von extrem lustigen Grausamkeiten.

Nehmen wir Shane und Rachel. Kurz nach der Hochzeit reist das Paar nach Hawaii ins Resort & Spa The White Lotus. Nach der Ankunft merkt der reich geborene Shane, dass er und seine Frau nicht wie vorgesehen in die Ananas-Suite, sondern ins Palmen-Zimmer gebracht wurden.