Small Talk der Woche – Diese Schweizerin fordert die Deutschen heraus Wer kurz vor dem Sieg ihres Lebens steht, was ein Schnapsglas mit Covid zu tun hat und die überflüssigste Tasche der Woche. Et voilà – unsere exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Denise Jeitziner

Fii-naa-le!

Holt sie am Sonntag, 20. Dezember den Sieg bei «The Voice of Germany»? Die 19-jährige Sängerin Paula Dalla Corte. Foto: The Voice of Germany

Nur noch einmal so umwerfend singen wie bisher – und die Thurgauerin Paula Dalla Corte hat den «The Voice of Germany»-2020-Titel so gut wie im Sack. Viel Glück!

Lieblingswort der Woche

Schnellballschlacht auf dem Jungfraujoch – mit Lumipallo lumi gehts besonders gut. Foto: Tomas Wüthrich

Was wir uns für die Festtage wünschen? Ganz viel Nuoskalumi – so nennen die Finnen den Schnee, mit dem man besonders gut Schneebälle formen kann.

Ein Shot Sorgen

So wenig und doch so gefährlich: Ein knappes Schnapsglas. Foto: Keystone

Ein australischer Mathematiker hat ausgerechnet, dass die gesamten Sars-CoV2-Viren auf dem Planeten in ein (!) einziges (!) Schnapsglas passen würden.

Das geht zu weit

Zur Schau getragener Stolz: Katzennamen auf Frauchens Jutebeutel. Foto: Proud to be Catmom

Als wären die riesigen, manchmal Jahre hängenden Neugeborenen-Namensschilder an Häuserfassaden nicht schon Ärgernis genug. Neu gibt es personalisierbare Jutebeutel für stolze «Catmoms» und ihre Büsis.