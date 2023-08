Russland – Schweizer Unternehmen riskieren Enteignung Der russische Staat greift durch und enteignet westliche Konzerne. Das Risiko besteht auch für Schweizer Konzerne. Wir zeigen, welche Schweizer Unternehmen nach wie vor in Russland präsent sind. Jonathan Progin

Nestlé verkauft in russischen Supermärkten, wie hier in Moskau anno 2017, weiterhin Babynahrung und andere Lebensmittel. Bild: Andrey Rudakov/Bloomberg

Anderthalb Jahre nach Beginn des Ukrainekriegs ist Europa in einer neuen Ära angekommen. Während in europäischen Hauptstädten die Weichen politisch, wirtschaftlich und militärisch neu gestellt werden, tobt der brutale Krieg Russlands in der Ukraine weiter und fordert täglich Todesopfer.