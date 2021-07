Podcast zum Schweizer Fussball – «Diese Schweizer Mannschaft hat noch ein gutes Turnier in sich» Welche Schweizer haben an der EM besonders überzeugt? Wie sieht die Zukunft des Nationalteams aus? Und wer von unserem Podcast könnte Vladimir Petkovics Agent werden? Antworten in der «Dritten Halbzeit»? Florian Raz

Drei Tage nach dem abrupten Ende der EM-Reise der Schweizer Nationalmannschaft schwelgen wir in unserem Podcast noch etwas in den schönen Erinnerungen. Aber nicht nur. Dominic Wuillemin etwa trauert noch der historischen Chance nach, an einem grossen Turnier in einen Halbfinal vorzustossen: «Spanien hatte nicht die grossen Spieler der Vergangenheit. Frankreich spielte weit unter Wert, Deutschland hat eine schwache Phase. Wann, wenn nicht jetzt sollten die Schweizer mal in einen Halbfinal kommen?»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Aber nicht alle sind so pessimistisch. Thomas Schifferle sagt mit einem Blick auf die Altersstruktur: «Ein gutes Turnier hat diese Mannschaft noch in sich.» Und Oliver Gut meint: «Warum sollten Spieler wie Xherdan Shaqiri oder Steven Zuber in eineinhalb Jahren weniger gut sein?» Dann findet die Winter-WM in Katar statt, für die sich die Schweiz allerdings noch qualifizieren muss – in einer Gruppe mit Italien. «Es wäre besonders bitter, wenn dieses Team sein letztes grosses Turnier verpassen würde», sagt Gut.

Ausserdem küren wir unsere Schweizer Lieblingsspieler dieser Euro. Thomas Schifferle freut sich darüber, dass Xherdan Shaqiri «es noch in sich hat». Und wir unterhalten uns darüber, wie Vladimir Petkovic zum starken Turniertrainer geworden ist.

