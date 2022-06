Geschäfte im Krieg – Diese Schweizer Firmen verkaufen seit dem Krieg noch mehr russisches Öl Die meisten Rohstoffhändler in Europa versuchen, aus dem Geschäft mit russischem Öl auszusteigen. Doch einige Firmen in Genf haben ihre Exportmengen sogar noch gesteigert. Sylvain Besson

Der russische Ölhafen von Tuapse: Hier hat die Genfer Firma Amur Trading noch im Mai grosse Mengen Diesel in Empfang genommen. Foto: Bloomberg/Getty Images

Angeblich ist russisches Öl derzeit so toxisch, dass kein westliches Unternehmen es wagt, es in grösseren Mengen zu verkaufen. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus.

Zahlreiche westliche Ölgesellschaften haben allerdings begonnen, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen. Wie ist also dieser Erfolg der Russen zu erklären? Antworten finden sich in einer detaillierten Exportauswertung eines auf den Ölhandel spezialisierten Schweizer Unternehmens, das Einblick in die Zahlungsströme der ganzen Branche hat.