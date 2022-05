Die Spieler der Starwings (in Blau) bekamen den Gegner aus Massagno im Playoff-Viertelfinal nur selten in den Griff. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Die unglaubliche Geschichte der vergangenen Spielzeit wiederholte sich nicht. Nach dem Playoff-Viertelfinal ist die Saison der Starwings vorbei, die Baselbieter verloren auch das Heimspiel gegen Massagno mit 66:71 und unterlagen in der Serie klar mit 0:3.

Die Hoffnungen waren gross bei den Basketballern aus Birsfelden. Nach einer durchzogenen Saison mit einigen Rückschlägen, ärgerlichen Niederlagen und vielen verletzten Spielern erreichte das Team von Trainer Dragan Andrejevic die Playoffs vor allem dank einem starken Schlussspurt in der Qualifikationsphase noch knapp. Branislav Kostic, der Captain der Mannschaft, sagte vor dem ersten Duell mit dem Tabellenzweiten und Favoriten aus Massagno dennoch: «Wir wollen mit Stolz und Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Wenn wir an uns glauben, dann können wir den Halbfinal erreichen.»

Daraus wurde nichts. Es ist einerseits die klare Folge der personellen Situation der Starwings, die das niedrigste Budget aller Teams in der Nationalliga A aufweisen. Anders als bei den meisten anderen Club in der höchsten Schweizer Spielklasse, die die Saison mit vier Ausländern bestreiten, standen bei den Starwings mit Thomas Rutherford, Devin Cooper und Romani Hansen nur drei US-Amerikaner unter Vertrag. Vor Meisterschaftsbeginn verliess auch noch der langjährige Captain Joel Fuchs das Team, dazu bat Sebastien Davet den Club mitten in der Saison, seinen Vertrag aufzulösen.

Die personelle Situation bei den Starwings war auch in dieser Spielzeit keine einfache. Trainer Dragan Andrejevic sagte bereits vor der ersten Meisterschaftspartie Anfang Oktober zur BaZ: «Ich habe mit der Clubführung gesprochen und ihr mitgeteilt, dass ich gern noch einen oder sogar zwei Ausländer mehr hätte. Aber es ist mir klar, dass die Sache nicht einfach ist.»

«Natürlich würden wir gern jedes Jahr im Playoff-Final stehen, doch das ist schlicht nicht realistisch.» Pascal Donati, Präsident der Starwings

Das klare Ausscheiden im Viertelfinal zeigt aber auch, wie aussergewöhnlich die Saison 2020/21 war. Auch damals humpelten die Starwings mit vielen Verletzten und wenig Hoffnung durch die reguläre Spielzeit, ehe sie sich in den Playoffs in einen Rausch versetzten und es bis in den Final schafften. Dort unterlag man nur knapp einem überragenden Fribourg. Die BaZ fragte danach: «Werden die Starwings auch in Zukunft Titelanwärter sein?»

In Anbetracht der vergangenen Monate ist die Antwort klar: Wenn sich die Strukturen im Club und die finanziellen Möglichkeiten nicht ändern, dann wird auch in Zukunft bereits das Erreichen der Playoffs der besten acht Teams ein Erfolg sein. Und dass sich diese Ansprüche im Club ändern, dafür spricht wenig. Seit Jahren können die Starwings auf ihre vier grossen Sponsoren zählen, doch mit rund 400’000 Franken Budget müssen sie mit dem absoluten Minimum in der Nationalliga A funktionieren.

Präsident Pascal Donati sagt: «Natürlich würden wir gern jedes Jahr im Playoff-Final stehen, doch das ist schlicht nicht realistisch. An unserer Philosophie wird sich nichts ändern: Wir geben nur so viel Geld aus, wie wir auch wirklich haben.»

Starwings - Massagno 66:71 (33:24)

Sporthalle Birsfelden. – 250 Zuschauer.

Starwings: Cooper (17), Hansen (15), Kostic (6), Schommer (13), Rutherford (13), Schneider, Vranic (2).

