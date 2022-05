Tückische Beleuchtung in Weil (D) – Diese Rheinterrasse blendet nachts Franzosen Für den neuen Rheinpark im Dreiland mögen sich nicht alle erwärmen. Denn das Lichtkonzept wirkt am anderen Ufer anders als im Park selbst. Nun will die Gemeinde über die Bücher. Simon Bordier

Blick vom Hüninger Ufer auf die Dreiländerbrücke und die leuchtende Rheinterrasse in Weil am Rhein. Foto: Nicole Pont

An der Rheinpromenade im französischen Hüningen will es nicht mehr richtig Nacht werden. Sobald die Sonne untergeht, tauchen am gegenüberliegenden Ufer neue Leuchtkörper auf. Es sind dies meterlange Lichtbänder bei der Dreiländerbrücke. Sie sorgen im neuen, erweiterten Rheinpark auf der deutschen Seite des Stroms für ein warmes Ambiente, wirken von Frankreich aus betrachtet aber ziemlich grell.