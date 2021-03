Der neue Joël Dicker – Diese Rezension ist ein Plagiat Beim Genfer Autor ist alles «gäng wie gäng». Deshalb ist eine Besprechung des aktuellen Buches «Das Geheimnis von Zimmer 622» schnell erledigt. Markus Wüest

Joël Dicker, Genfer Schriftsteller, im Hôtel des Bergues, das in seinem neuen Roman eine grosse Rolle spielt. Foto: Fred Merz, LMD

Ich gebe unumwunden zu, da ich niemanden täuschen oder mich hinter niemandem verstecken will: Ich kopiere für diese Buchbesprechung hemmungslos aus anderen Besprechungen. Der Clou: Sie stammen alle von mir, Markus Wüest. Diese Stellen sind durch kursive Schrift markiert.

Was Joël Dicker zweifellos kann: eine Geschichte so beginnen, dass man wissen will, wie es weitergeht. Dieses Talent bewies der gebürtige Genfer erstmals 2013 mit «Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert». Eine verwickelte, clever erzählte Geschichte, die zum internationalen Bestseller wurde. «Die Geschichte der Baltimores» (2016) und «Das Verschwinden der Stephanie Meyer» (2019) folgten einem ähnlichen Muster: geschickt verwobene Erzählstruktur mit vielen Zeitsprüngen und Handlungsfäden; allerdings völlig übertrieben.