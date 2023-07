Bundesfeier zum 1. August – Diese Regeln gelten für privates Feuerwerk in Basel Das Abfeuern von Feuerwerk ist für Private nur in einem definierten Zeitraum erlaubt. Ausserdem gibt es Zonen, in denen es komplett verboten ist.

Privates Feuerwerk wird in Basel-Stadt eingeschränkt. Archivbild: Kostas Maros

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat neue Feuerwerk-Vorschriften für die Bundesfeier und Silvester erlassen. Am 31. Juli, 1. August und am 31. Dezember ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in bewohntem oder öffentlich zugänglichem Gebiet nur von 18 bis 1 Uhr des Folgetags erlaubt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Für privates Feuerwerk ist Pyrotechnik der Kategorien F1, F2 und F3 erlaubt. In besonderen Zonen ist das Abbrennen von Feuerwerk verboten:

Im Umkreis von 200 Metern rund um Spitäler

An der Binningerstrasse

Auf dem Fussweg links- und rechtsseitig des Birsigs (Nachtigallenwäldchen)

Im Erlenparkweg ab Fasanenstrasse bis zur Bahnunterführung der Deutschen Bahn (DB) beim Schorenweg sowie auf dem dort angrenzenden Velo- und Fussweg

Bei Zuwiderhandlung droht eine Busse von 150 Franken, zudem kann das Feuerwerk eingezogen werden.

Die neuen Polizeivorschriften gelten seit dem 15. Juli und bleiben bis zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Sie resultieren aus der Antwort der Basler Regierung auf eine Interpellation der SP-Grossrätin Sasha Mazzotti. Darin hielt die Regierung fest, sie wolle das private Abbrennen von Feuerwerk nicht verbieten, anerkenne jedoch das «Störpotenzial für Menschen und Tiere». Im Rahmen der nächsten Revision des Polizeigesetzes werde die Regierung vorschlagen, ein solches Zeitfenster für Feuerwerk definitiv einzuführen.

SDA/kom

