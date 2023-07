Türme, Museen, Stadien – Diese Projekte von Herzog & de Meuron geben weltweit zu reden Jacques Herzog (73) und Pierre de Meuron (73) haben als Architekten Weltruhm erlangt. Bei einigen Bauvorhaben gerieten die beiden Basler aber auch in die Kritik. Marcel Rohr

Bergstation Titlis, Engelberg

Eine Seilbahn und zwei Restaurants mit 600 Plätzen: Die neue Bergstation Titlis. Visualisierung: zvg

In der Zentralschweiz stürmen Herzog & de Meuron (HdM) den Gipfel – genauer den Titlis. Auf dem 3020 Meter hohen Ausflugspunkt über Engelberg entsteht eine neue Bergstation. Das Projekt entspricht den neuesten Standards in Sachen Nachhaltigkeit, was die Sache verteuert – statt 100 Millionen werden nun rund 120 Millionen Franken veranschlagt. Die Planungsphase dauerte fünf Jahre, seit Mitte Mai liegt die Baubewilligung vor, die Eröffnung ist 2029 geplant.

Elbphilharmonie, Hamburg

2100 Zuschauer fasst der Grosse Saal der Elbphilharmonie – die Menschen sitzen nach dem Weinberg-Konzept terrassenförmig um die Bühne. Foto: zvg

Der Bau dieses wunderbaren Konzertgebäudes in Hamburg wurde zur Zerreissprobe für die Planer in Basel, die ausführenden Unternehmen sowie für die Stadt – übrigens mit einem gewissen Olaf Scholz als Bürgermeister. Zunächst waren die Kosten auf 77 Millionen Euro veranschlagt worden. Daraus wurden über die Jahre sage und schreibe 800 Millionen. 2017 wurde die Elbphilharmonie zum neuen Wahrzeichen in Hamburg, und mit den ersten Konzerten verflog der Ärger über die desaströse Fehlplanung. Die «Elphi», wie sie liebevoll genannt wird, besticht mit einer speziellen Sitzanordnung im Innenraum, toller Akustik und einer sehenswerten Aussenarchitektur am Wasser.

Tate Modern, London

Im Abendlicht von London: Die Tate Modern liegt direkt an der Themse. Foto: zvg

Die Planung und Erweiterung der Tate Gallery of Modern Art in London zwischen 1995 und 1997 war der erste grosse Wurf von Herzog & de Meuron im Ausland. «Hier hat für uns alles angefangen», sagt Jacques Herzog gegenüber der BaZ. Der Bau an der Themse ist eines der weltweit grössten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Eröffnet im Mai 2000, ist die Tate ein umgebautes Heizkraftwerk, welches immer wieder erweitert und modernisiert worden ist. Auch die vielen temporären Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern ziehen jedes Jahr ein riesiges Publikum an.

Nationalstadion, Peking

Das Nationalstadion von Peking war das Herz der Olympischen Sommerspiele 2008 in China. Foto: zvg

Zwischen 2002 und 2008 beschäftigten sich die beiden Basler Architekten vor allem auch mit diesem Prestigebau. Zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in China war dann das Nationalstadion von Peking, liebevoll «Vogelnest» genannt, fertig. Der Kosename leitet sich aus den Stahlverbindungen ab, die komplex ineinander verdreht und dreidimensional verwoben wurden. Auch hier liefen die Kosten aus dem Ruder, Pierre de Meuron, so war in der BaZ zu lesen, flog allein deswegen 16-mal nach China.

Leonard Street, New York

Der Wolkenkratzer an der Leonard Street – auf dem Bild vorne links zu sehen – steht im Finanzdistrikt von Manhattan, New York. Foto: zvg

Über acht Jahre zog sich die Bauzeit dieses 250 Meter hohen Wolkenkratzers im Herzen des New Yorker Stadtteils Manhattan. 2016 war der Wurf von HdM fertig – auch hier gab es immer wieder Probleme, die Finanzkrise zwischen 2008 und 2012 liess die Bauarbeiten ruhen. 146 Apartments mit teils auskragenden Geschossdecken wurden hier gebaut; in den obersten Stockwerken ist von Lärm und Abgasen nichts zu spüren, was die Klientel tief in die Taschen greifen lässt. Die exklusivsten Wohnungen kosten bis zu 50 Millionen Dollar.

Beirut Terraces, Beirut

Im Brennpunkt der Kritik: Die 130 Wohnungen der Beirut Terraces in der Hauptstadt des Libanon. Foto: zvg

Der 119 Meter hohe Wohnturm wurde 2017 fertiggestellt und umfasst 130 Wohnungen, die bis zu 1000 Quadratmeter gross sind. Weniger gemütlich sind die Angestelltenzimmer, die sogenannten «Maid Rooms»: nur rund 4 Quadratmeter gross, ohne Fenster. Eine ehemalige Angestellte des Basler Architekturbüros veröffentlichte auf Twitter Baupläne des Gebäudes und warf HdM vor, das patriarchalische Kafala-System, moderne Sklaverei, zu unterstützen. Die Arbeitsbedingungen der Angestellten, so enthüllte «20 Minuten» in einem Video, waren unzumutbar. Die Welle der Entrüstung war riesig. Gegenüber der BaZ bestätigten Herzog & de Meuron, dass sie die Pläne entworfen hatten, relativierten jedoch: «Die Pläne wurden auf ausdrücklichen Wunsch der Bauherrschaft ausgeführt.» Sie hätten keinen Einfluss darauf, wie Eigentümer die Räume nutzten, und ein Ausstieg aus den Verträgen hätte «unabsehbare juristische Konsequenzen».

Roche-Türme, Basel

Die Roche-Türme am Ufer des Rheins sind neben dem Münster die neuen Wahrzeichen von Basel. Foto: Robert Hoesl (HdM)

Die Geschichte der beiden Roche-Türme von Basel ist eine Geschichte des Scheiterns – zunächst. Im November 2008 kommunizierte der Pharmariese, dass der erste Turm nicht so wie geplant gebaut werden könne. Wieder einmal zeigte sich: Spitzenarchitektur hat seinen Preis. Experten betonen stets, dass ein Grossprojekt zwei Krisen überstehen müsse, ehe es eingeweiht werden könne, weil zwischen Planung und Vollendung oft bis zu zehn Jahre vergehen würden. 2015 war es dann mit dem ersten Tower soweit, 2022 folgte bekanntlich der zweite. Mit 205 Metern ist Bau 2 das höchste Hochhaus der Schweiz. Gut möglich, dass in zehn Jahren der dritte Turm stehen wird – spekuliert wird längst darüber.

Allianz Arena, München

Begehrtes Sujet für alle Fotografen: Die leuchtende Allianz Arena beim Eindunkeln. Foto: Diether Endlicher (AP)

Im März 2001 wurde in Basel der neue St.-Jakob-Park von Herzog & de Meuron eröffnet. Zur gleichen Zeit suchten sie in München einen Standort für die Allianz Arena. Fündig wurde man im Norden der bayrischen Metropole, in Fröttmaning. Ein Jahr später erhielten die Basler Architekten den Zuschlag für das neue Stadion des FC Bayern und seines kleinen Bruders 1860 München. Für eine halbe Milliarde Euro entstand ein wunderbarer Fussballtempel, der 81’000 Zuschauern Platz bietet. Im Gegensatz zum Projekt im Joggeli konnten HdM eine andere, teurere Aussenhülle verwenden, die nachts wunderbar leuchtet. Das Stadion ist eine Erfolgsgeschichte, und im Gegensatz zu Basel sind die Deutschen mit ihrer Fassade zufrieden.

