Basler Design-Messe «Blickfang» – Diese Produkte sind uns besonders aufgefallen Zum 14. Mal öffnet die «Blickfang» in Basel ihre Türen. Wir zeigen Ihnen die Designer und Stände, welche Sie nicht verpassen dürfen. Raphaela Portmann

Andreas Neuland mit seinen Lampen aus Laserdiscs, den erfolglosen Vorgängern der CD. Foto: Lucia Hunziker

Design kann praktisch sein oder im Gegenteil total unnütz. Design kann hübsch sein oder skurril. Design kann Mode, Möbel, Gebrauchsgegenstände revolutionieren oder längst vergessene Trends in die Gegenwart katapultieren. An der Basler Blickfang ist Design vor allem eines: nachhaltig.

«Das sind Laserdiscs», erklärt Andreas Neuland. «Und das da», er deutet auf ein gelbes Gebilde, das im ersten Augenblick aussieht wie eine Honigwabe, «das ist eine Lampe aus alten Überraschungseiern». Die ungewöhnlichen Materialien kauft der Basler Designer auf Ebay aus zweiter Hand. Dann lässt er sich von deren Eigenschaften leiten und haucht ihnen neues Leben ein. Heute stellt Neuland die fertigen Produkte an der Designmesse Blickfang aus.

Mit seinem Holzstuhl, der in Einzelteile zerlegt werden kann, hat Michael Wyss den Future Forward Award der Messe gewonnen. Foto: Lucia Hunziker

Vom 21. bis 23. April präsentieren sich hier 130 Labels – 70 davon aus der Schweiz. Seit bald 30 Jahren ist die Blickfang der grösste Design-Shopping-Event im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr sind besonders viele Modemarken mit ihren Produkten anwesend. So zum Beispiel auch die Zürcher Designerin Nina Lehmann von Fink & Star.

Der Druck dieser Bluse der Marke Fink & Star zeigt das Gestein des Grimselpasses. Foto: Lucia Hunziker

Für ihre neuste Kollektion «Blausteintaucher» liess die Designerin sich von der Natur inspirieren: «Vor anderthalb Jahren bin ich mit dem Velo über den Grimselpass gefahren. Das war anstrengend, aber auch sehr inspirierend.» Gemeinsam mit einer Stockdesignerin sei sie zurückgegangen und habe, angelehnt an das dortige Gestein, einen Druck entworfen. «So, dass der Gegensatz von hartem Gestein und weichem Stoff sichtbar wird.»

1 / 2 Simone Bratschi designt und näht ihre Modekollektionen selber. Für ihre Marke Unikko achtet sie besonders auf die Haptik der Stoffe. Foto: Lucia Hunziker

Wie immer legt auch die diesjährige Blickfang einen besonderen Fokus auf junge Innovationen. Am Stand 107 stellen die Gewinnerinnen und Gewinner des Studentenwettbewerbs ihre Produkte aus. Unter ihnen Sebastian Aellig mit seinen minimalistischen Lämpchen.

«Die Leuchte Arca kann mit einem einfachen Klappmechanismus spielerisch ein- beziehungsweise ausgeschalten werden.» Die metallische Klappe ist mit zwei Magneten an der Holzbasis angebracht und bildet nebst dem Schalter auch den Reflektor der Lampe. Die aus Nussbaum und Eichenholz hergestellte Leuchte kann laut Aellig als Wand- oder Leselampe eingesetzt werden.

Sebastian Aellig mit seiner Leuchte Arca. Foto: Lucia Hunziker

Zum ersten Mal an der Blickfang dabei ist Claus Haas für das deutsche Label Haeute. Geht man an seinem Stand vorbei, hält man die ausgestellten Produkte im ersten Augenblick für bunte Bücher. In Wirklichkeit werden hier Taschen und Rucksäcke aus Leder verkauft, welche alle in Handarbeit hergestellt werden.

1 / 2 Alles Handarbeit: Claus Haas mit Produkten des Lederwaren-Brands Haeute. Foto: Lucia Hunziker

Wer sich selber durch das Angebot der Basler Blickfang shoppen oder gutes Design entdecken möchte, hat dazu dieses Wochenende die Möglichkeit. Ein Ticket für den Eintritt in die Messehalle 1 kostet 18 Franken. Dafür kommen auch wiederkehrende Gäste auf ihre Kosten: Fast die Hälfte der Aussteller sind nämlich zum ersten Mal an der Designmesse dabei.

