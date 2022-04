Mit Zauberstab und Hochzeitskrawatte – Diese persönlichen Schätze retten Geflüchtete in die Schweiz

Mit Zauberstab und Hochzeitskrawatte – Diese Habseligkeiten retten Geflüchtete in die Schweiz Oft bleibt den Menschen im Krieg nur wenig Besitz. Zwölf Ukrainerinnen und Ukrainer erzählen, was sie mitgenommen haben – und was ihnen diese Gegenstände bedeuten. Simone Rau Alexandra Aregger

«Ich habe den Weissbär Umka in meinem Rucksack getragen und meine Eltern die anderen beiden Tiere»: Sofia Hukasova (9) ist mit ihren neun Geschwistern und den Eltern nach Bern geflüchtet. Foto: Artem Hukasov

Rund 22’000 Menschen sind in den letzten Wochen aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Sie mussten ihr Zuhause zurücklassen, Verwandte, Freundinnen und Freunde. Im Ungewissen, ob sie jemals zurückkehren können. Umso wichtiger sind den Ukrainerinnen und Ukrainern ihre wertvollsten Gegenstände, die sie in der Eile einpacken und damit vor dem Krieg retten konnten. Wir haben zwölf Geflüchtete getroffen, die mit ihren liebsten Gegenständen auch ein Stück weit ihre Seele öffnen.

Handy mit Bildern der Grossmutter