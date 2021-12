Unfälle im Strassenverkehr – Diese Orte sind für Velofahrende in Basel besonders gefährlich In der Stadt sind viele Menschen täglich mit dem Zweirad unterwegs. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass sie dabei auf etliche brenzlige Situationen treffen. Robin Rickenbacher

Beim Dorenbach-Kreisel geraten Velofahrende oftmals in stressige Situationen. Foto: Lucia Hunziker

Basel-Stadt will Velofahren sicherer machen. Das ist der Regierung nachweislich ein grosses Anliegen. So führte sie Velostrassen ein und hob Parkplätze auf, bei denen der Abstand zu den Tramgleisen klein ist.

Auf der Münchensteinerbrücke läuft seit wenigen Wochen zudem ein Pilotversuch, bei dem den Velofahrenden eine Fahrspur überlassen wird. Begründet wurde diese Massnahme von den Behörden damit, dass es im Umfeld der Brücke immer wieder zu gefährlichen Unfällen gekommen ist.

Dabei ist diese Brücke bei weitem nicht der gefährlichste Ort der Stadt. Zumindest nicht gemessen an den Unfällen, die sich in den vergangenen Jahren in Basel ereignet haben. Seit 2011 sind etliche Velofahrerinnen und Velofahrer auf Basler Strassen gestürzt. Dies führte nicht nur zu Schwerverletzten, sondern auch zu Toten.