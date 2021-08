Die FCB-Neuzugänge überzeugen – Diese neuen Säulen stützen den FC Basel Im Spiel gegen die Young Boys stehen vier Neuzugänge in der Basler Startelf. Einige von ihnen haben sich innerhalb weniger Wochen als Leistungsträger etabliert. Tilman Pauls

Sebastiano Esposito, Torschütze zum 1:1 gegen YB, ist zur festen Grösse beim FCB geworden, während Liam Millar bislang noch im Schatten der weiteren Transfers steht. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Das 1:1 gegen YB ist das erste Spitzenspiel des FC Basel in dieser Saison, die erste echte Standortbestimmung in der Liga. Und abgesehen vom Ergebnis lässt sich an der Aufstellung von Trainer Patrick Rahmen bereits eine Erkenntnis ablesen: Einige Basler Neuzugänge haben sich in kurzer Zeit integriert und nehmen teilweise schon wichtige Rollen ein.

Nicht umsonst stehen gegen YB gleich vier von sieben neuen Spielern in der Startformation. Wenn auch mit unterschiedlich starkem Einfluss auf das Spielgeschehen.

Sebastiano Esposito lässt sich nicht überreden