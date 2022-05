Sissach zahlt, Zunzgen profitiert – Diese Nachbargemeinden illustrieren das Finanzdilemma Die wachsende Last der Steuern – vor allem in den grösseren Gemeinden – ist Grund genug, den Finanzausgleich neu zu regeln: eine schwierige Aufgabe. Thomas Dähler

Blick auf Sissach – im Hintergrund gehts Richtung Zunzgen: Der Finanzhaushalt der beiden Gemeinden könnte nicht unterschiedlicher sein. Foto: Nicole Pont

Immer mehr Baselbieterinnen und Baselbieter bezahlen immer mehr Einkommenssteuern. Schuld daran sind die Steuerfüsse der Gemeinden und die Last des Finanzausgleichs. Gleich sieben Gemeinden haben auf 2022 die Einkommenssteuern erhöht. Begonnen hat diese Entwicklung schon 2021. Reinach etwa erhöhte die Steuern per 2021 um zwei Prozentpunkte und beantragte dem Einwohnerrat per 2022 eine weitere Steuererhöhung – die dann aber wieder abgeblasen wurde, weil sich die Prognose der Ausgleichszahlungen an die finanzschwachen Gemeinden als unzuverlässig erwiesen hatte.