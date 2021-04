Diese Mordfälle erschütterten die Schweiz Mitte März kommt der Fall Rupperswil vor Gericht. Wenige andere Delikte haben so starke Emotionen ausgelöst: Ein Rückblick in die Schweizer Kriminalgeschichte. Stefan Hohler

Menschen in Zug vor einem Meer von Blumen und Trauerkerzen nach dem Attentat auf das Parlamentsgebäude vom 27. September 2001. Foto: Jens Meyer (AP)

Ein Mord wie in einem Gangsterfilm Kurt Schürmann und Ernst Deubelbeiss (Bild) versetzten mit einem Mord die Schweizer Bevölkerung in den 50er-Jahren in Angst und Schrecken. Foto: Keystone

Das Gangsterduo Schürmann/Deubelbeiss verübte 1951 Gewaltverbrechen, die in der damals noch heilen Schweizer Welt nur aus amerikanischen Gangsterfilmen bekannt waren. Der 26-jährige Kurt Schürmann und der 30 Jahre alte Ernst Deubelbeiss überfielen im Dezember 1951 einen Bankier vor seinem Wohnhaus in Zollikon. Ihr Plan: mithilfe des 50-Jährigen die Privatbank in Zürich auszurauben. Doch der Entführte hatte den Tresorschlüssel nicht dabei, sein Prokurist hatte ihn. Der Bankier musste ihn anrufen und ihn mit dem Schlüssel zur Bank beordern. Der misstrauisch gewordene Prokurist alarmierte die Polizei – und der Coup misslang. Auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto erschossen die Täter den Bankier.