Machtwechsel in den USA – Diese Momente haben Trumps Präsidentschaft definiert Die Amtszeit von Donald Trump ist vorbei. Zeit, um zurückzuschauen: auf Absurditäten, Skandale, einen Erfolg – und den Tag, der alles andere überlagert. Simon Widmer

VIER JAHRE TRUMP IN VIER MINUTEN: DER VIDEO-RÜCKBLICK

Die willkürliche Einreisesperre

Trumps Einreisestopp sorgte für internationale Empörung: Im Bild Demonstrierende in London am 30. Januar. Foto: Jack Taylor (Getty Images)

Amerika war immer ein Land der Einwanderer und der Flüchtlinge. In den USA und weltweit herrschte deshalb ein Schock, als Donald Trump die Menschen mit willkürlichen Länderlisten nach ihrer Nationalität sortierte. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Donald Trump per Dekret entschieden, dass Bürger aus sieben Ländern keine Visa mehr für die USA bekommen würden – ausser, sie könnten besonders enge Beziehungen zum Land nachweisen. Der Entscheid traf auch die zuständigen Behörden unvorbereitet und sorgte für chaotische Szenen an amerikanischen Flughäfen. Er wolle die Bevölkerung vor internationalem Terror schützen, begründete Trump seinen Entscheid.