Schweizer Nationalgetränk – Diese Milch macht Kalb und Mensch glücklich Kuh und Kälbchen werden in Milchbetrieben oft nach der Geburt getrennt. Nicht so bei Bauer Roman Gmür in Gommiswald. Hier läuft alles etwas anders. Nadja Pastega

Auf der Weide von Bauer Gmür in Gommiswald SG: Kälbchen Tanoi trinkt bei seiner Mutter Tschuppa. Foto: Daniel Ammann

Friedlich ist es auf der Weide. Die Kühe grasen. Ihre Kälbchen stehen in Gruppen etwas abseits, einige kauern im Gras, gucken in die Gegend. Ein bisschen wie Kinder, die bleiben auch gern mal unter sich. Tanoi stakst auf seinen langen dünnen Kälberbeinen zu seiner Mutter Tschuppa, senkt das Köpfchen, beginnt zu trinken. Sein felliges Schwänzchen schwingt zufrieden hin und her.

Die beiden haben es gut auf dem Hof von Bauernfamilie Gmür in Gommiswald SG. Das Los der durchschnittlichen Schweizer Milchkuh sieht anders aus: Oft nimmt man den Kühen den Nachwuchs kurz nach der Geburt weg, die Kälbchen werden häufig ausserhalb des Stalls gehalten in einem Iglu, einer Art Plastikhütte – allein. Auch auf Biohöfen.