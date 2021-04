Liste mit über 120 Beizen – Diese Lokale öffnen für Sie Wer öffnet, wer nicht? Ab Montag dürfen Gastrobetriebe Gäste empfangen. Die BaZ hat eine Liste mit vielen Beizen und noch mehr Inspiration für Sie. Mirjam Kohler

Gute Aussichten: Wirtinnen und Wirte in der Region sind bereit. Foto: zvg

Seit dem 23. November 2020 warten viele Baslerinnen und Basler darauf, wieder in ein Restaurant, eine Bar oder ein Café gehen zu dürfen. Am Montag ist es so weit: Restaurationsbetriebe dürfen wieder Gäste empfangen – unter freiem Himmel und Schutzmassnahmen.

Die BaZ hat für Sie eine (noch lange nicht abschliessende) Liste mit Gastrobetrieben aus der Region erstellt. Von der lauschigen Besenbeiz über legendäre Bars bis zum Szenelokal: Sie alle möchten Sie möglichst bald begrüssen. Suchen Sie in unserer Liste nach ihren Lieblingsbeizen oder lassen Sie sich von den Bildstrecken inspirieren, Neues zu entdecken und Bekanntes zu erinnern. Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihr Lieblingslokal geöffnet sein kann, ohne hier gelistet zu sein.

Basler Cafés und Bistros

Café Bar Rosenkranz, 4056 Foto: zvg radius 39 - Laden Gartencafe, 4054 Foto: zvg Café Luna, 4051 Foto: zvg 1 / 18

Kleinbasler Restaurants

Restaurant & Bar Klingeli Foto: zvg Silo soulfood by Talent, 4058 Foto: zvg Volkshaus, 4058 Foto: zvg 1 / 14

Restaurants im Grossbasel

Restaurant Zum Isaak, 4051 Foto: zvg Taverne Johann, 4056 Foto: zvg Dio/Mio Pizza Napoletana Foto: zvg 1 / 34

Basler Bars

Werk 8, 4053 Foto: zvg Irrsinn Bar, 4058 Foto: zvg Paddy Reilly’s Irish Pub, 4051 Foto: zvg 1 / 14

Landliebe – Raus aus der Stadt!

Kloster Dornach, 4143 Dornach Bild: zvg Gasthof Rössli, 4495 Zeglingen Bild: zvg Restaurant Wiesengarten, 4125 Riehen 1 / 32

Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine zusätzlichen Lokale auf die Liste nehmen können. Die gelisteten Lokale haben sich auf einen Aufruf der Basler Zeitung gemeldet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.