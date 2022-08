Übersommern im 4051 und 4054 – Diese Lokale empfehlen Leserinnen und Leser Im Mai haben wir dazu aufgerufen, uns Ihre schönsten Aussensitzplätze in Basel zu verraten. Hier ist der vierte Teil der Ergebnisse aus der Grossbasler Innenstadt, den Quartieren Gotthelf und Bachletten. Dorothea Gängel Mirjam Kohler

Restaurant Kunsthalle

Typische Brasserie und elegantes Restaurant unter einem Dach – und einen wunderschönen Garten noch dazu! Foto: Pino Covino

Das Restaurant, wo «tout Bâle» isst. Das traditionsreiche Restaurant Kunsthalle bietet saisonale Küche im ungezwungenen Ambiente im braunen Teil (Schluuch) und Eleganz im weissen Teil (Restaurant) mit Blick auf die Terrasse im Garten. Hier kann man nach dem Theaterbesuch den lauen Sommerabend bei einem Gläschen Wein wunderbar ausklingen lassen.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Schönster Garten inmitten der Stadt mit internationaler Atmosphäre.» – «Tradition und Qualität. Sehen und gesehen werden. Toller Garten im Sommer.»

Steinenberg 7, 4051 Basel, Mo–Sa 11.30–23 Uhr, www.restaurant-kunsthalle.ch

Löwenzorn

Der antike Innenhof des Löwenzorn ist ein echtes Altstadt-Bijou. Foto: Pino Covino

Im Löwenzorn wird die Tradition gelebt und die gutbürgerliche Küche zelebriert: Kuttelknusperli, Markbein, Hahnenkamm, Läberli und Kalbsmilken. Doch keine Angst: Auch Vegetarier kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Geschichte des Lokals im Herzen der Altstadt geht bis ins späte Mittelalter zurück, und so prägt das antike Flair auch den lauschigen Hofgarten.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Hofgarten, sehr gute Küche, abwechslungsreiche Karte, immer freundliche Bedienung.» – «Schönes Ambiente im ruhigen Innenhof.»

Gemsberg 2/4, 4051 Basel, Mo–Fr 11–14 Uhr und 16.30–23 Uhr, Sa 12–23 Uhr, So 14–22 Uhr, www.loewenzorn-basel.ch

Schützenhaus

Im Schützenhaus kann man sowohl deftige Speisen als auch Klassiker aus der Schweizer und französischen Küche geniessen. Foto: Pino Covino

Das denkmalgeschützte Haus verfügt nicht nur über einen wunderbaren Garten, es bietet auch zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten: Der «Schluuch» bietet mit Jenzer’s Kalbsbratwurst oder einem Wurstsalat deftig-bürgerliche Küche. Feiner wird es im Gartensaal, hier kann man Entenleberterrine, Wolfsbarsch vom Grill oder Paillard vom regionalen Kalb geniessen.

Das sagen unserer Leserinnen und Leser: «Schönstes Gartenlokal mitten in der Stadt.» – «Tolles Essen und freundliche Bedienung, dazu ein wunderbarer Garten zum Verweilen, der wirklich enorm gross angelegt ist.»

Schützenmattstrasse 56, 4051 Basel, Mo–So 10.30–23 Uhr, www.schuetzenhaus-basel.ch

Stadthauscafé

Im Stadthauscafé lässt sich bei hausgemachten Wähen und Kuchen wunderbar verweilen. Foto: Kostas Maros

Klein und versteckt und doch mitten im Basler Stadtzentrum liegt dieses Bijou. Hier wird der Gast mit ausgewählten Köstlichkeiten und grosser Herzlichkeit verwöhnt. Im Sommer lässt sich im Innenhof bei ofenwarmer Focaccia, frisch zubereiteten Suppen, Birchermüesli, saisonalen Salaten oder hausgemachten Wähen und Kuchen wunderbar verweilen.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Erhaltener historischer Innenhof mit plätscherndem Brunnen.» – «Feinster Kuchen, Tee und Café sorgen immer für eine erholsame Pause beim Stadtbummel.»

Stadthausgasse 13, 4051 Basel, Di–Sa 8–17.30 Uhr, www.stadthauscafe.ch

Les Trois Rois

Die Terrasse des Les Trois Rois mit Blick auf die Mittlere Brücke und das Kleinbasel. Foto: Kostas Maros

Das Les Trois Rois ist eines der ältesten Stadthotels Europas und Basels einziges 5-Stern-Hotel. Ob zum Sonntagsbrunch, zum Mittagessen in der Brasserie, zum Festmahl im Cheval Blanc oder zum Cocktail in der Bar – hier wird man auf höchstem Niveau verwöhnt. Seit 2007 herrscht der 3-Stern-Koch Peter Knogl über die Küche des Hotels und hat dafür bereits zweimal die Auszeichnung «Koch des Jahres» erhalten.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Rheinblick und historisches, edles Ambiente auf höchstem Niveau.» – «Die Aussicht von der Terrasse ist herrlich. Einfach der schönste Ort in Basel, um den Urlaub zu geniessen.»

Blumenrain 8, 4051 Basel, Montag bis Samstag, 12–14 Uhr und 18–23 Uhr (Cheval Blanc 19–22 Uhr), So 18–23 Uhr, www.lestroisrois.com

Au Violon

Hoch über den Dächern von Basel lässt sich im Sommer genussvoll speisen und trinken. Foto: Kostas Maros

Dieses ehemalige Gefängnis wurde mit viel Sinn für das Schöne in ein charmantes Hotel und eine authentische Brasserie verwandelt. Die Terrasse über den Dächern von Basel bietet eine wunderbare Aussicht. Nicht nur Liebhaber der klassischen französischen Küche werden hier bei Weinbergschnecken, provenzalischem Gemüse-Tian oder Rotbarschfilet Bouillabaisse Art glücklich.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Panorama auf den Rhein mit lauschigen Bäumen und Brunnen.» – «Typisches Restaurant à la française, sehr gute Speisen, aufmerksame Bedienung und schöner Garten mitten in der Stadt.»

Im Lohnhof 4, 4051 Basel, Mo–Sa 11.30–15 Uhr und 17.30–23 Uhr, www.au-violon.com

Ängel oder Aff

Das Kultlokal mit speziellem Namen lädt auf dem Andreasplatz zum entspannten Plausch. Foto: Kostas Maros

Im Herzen der Altstadt am malerischen Andreasplatz gelegen. Ob Ängel oder Aff, hier trifft sich, wer es locker mag, zu einem guten Kaffee, Tee oder «Unser Bier». Für den kleinen Hunger gibt es Wähe, Knoblauchbrot oder Haussalat – so lässt sich weit weg von Stress und Lärm endlos chillen.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Kaffeeatmosphäre mit freundlichem Personal.» – «Das Lokal ist eine idyllische kleine Oase inmitten des städtischen Tumults.»

Andreasplatz 15, 4051 Basel, Mo 8.30–20 Uhr, Di–Do 8.30–22 Uhr, Fr 8.30–23 Uhr, Sa 9–23 Uhr, So 10–20 Uhr, www.aengeloderaff.ch

Bistro Crescenda

Kibbeh, Bulgur, Thiedboudienne – wer die exotische Küche mag, ist hier goldrichtig. Foto: Pino Covino

Ein echter Geheimtipp in unmittelbarer Nähe zum Schützenmattpark. Der gemeinnützige Verein Crescenda unterstützt Migrantinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. So kochen im hauseigenen Bistro angehende Gastronominnen aus der Karibik, Afrika, Asien, Amerika und dem Nahen Osten die Originalrezepte ihrer Länder. Im lauschigen Garten lässt es sich entspannt in die Welt der exotischen Aromen eintauchen.

Das sagen unsere Leserinnen und Leser: «Alte Villa in einem schönen alten Garten.» – «Interkulturelle Atmosphäre.» – «Essen aus fremden Ländern, köstlich zubereitet und liebevoll angerichtet.»

Bundesstrasse 5, 4054 Basel, Mo–Fr 9–16 Uhr, www.crescenda.ch

