Oiselle vs. Nike, Adidas oder Under Armour – Diese linke Frau mischt die Laufbranche auf Wie die Amerikanerin Sally Bergesen mit ihrem Label den Markt revolutioniert, weil sie ins Zentrum rückt, was die Konkurrenten lange bloss hinnahmen: die Frauen. Christian Brüngger

Oiselle-Gründerin Sally Bergesen (links) mit Sportlerinnen auf dem Laufsteg: September 2013. Foto: Brian Ach (Getty Images)

Die grossen Laufmarken haben über Jahre arrogant gehandelt. Ihr Motto bezüglich der Hälfte der Menschen – also der Frauen – lautete: «Shrink it and pink it.» Übersetzt: Verkleinere die Männergrössen und färbe die Produkte pink ein.

Diese Männer-Denkweise hat Sally Bergesen die Chance ermöglicht, mit ihrer Firma durchzustarten. Denn die passionierte Läuferin fand beim Shoppen mal wieder, die Kleider seien zu sperrig und farblich unattraktiv. Als Marketingspezialistin, die Starbucks oder Nike zu ihren Kunden zählte, erkannte sie die Lücke und gründete Oiselle. Der Name passt zum Programm: Er ist die verweiblichte Form des französischen Wortes für Vogel.