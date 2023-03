Die Glunggi-Clique treibt es bunt – Diese Laterne ist erst am Ende der Fasnacht fertig Die Glunggi-Clique lässt die schwierigen Zeiten hinter sich: Während der «drey scheenschte Dääg» verwandelt sie Kostüme und Laterne in farbige Kunstwerke. Lea Buser

«Mee Farb – egal wär was kunnt, Hauptsach bunt!»: Künstler Dest Jones hilft der Glunggi-Clique bei der Umsetzung ihres Sujets. Foto: Kostas Maros

Der Geruch von Farbe liegt bereits in der Luft, als sich die Glunggi-Clique um halb zwei pfeifend und trommelnd in Bewegung setzt.

Orange, lila, hellblau… ganz nach dem Sujet «Mee Farb» sind ein paar Glunggi schon bunt eingesprayt, während andere noch vorwiegend weisse Kostüme tragen. Das soll sich im Laufe des Cortège ändern: Der Basler Künstler Dest Jones und zwei Cliquen-Mitglieder sind mit Spraydosen ausgerüstet.

Sie sprühen damit im Gehen jeweils den Rücken von zwei Personen mit Halskrause ein – das verhindert das direkte Einatmen der Dämpfe. Eine der Sprayerinnen schüttelt ihre Dose und sprüht der Person vor ihr einen grünen Streifen über die Hose.

Achtung, Farbe! Die Sprayerinnen der Clique verwandeln die Kostüme der Glunggi in bunte Kunstwerke. Foto: Kostas Maros

Parallel dazu arbeitet Dest Jones an der Laterne weiter. Work in Progress also: Er sprüht etwas blaue Farbe auf die Rückseite, auf der schon die Silhouette Basels zu erkennen ist – ein Wunsch, den er mit einer Schablone umgesetzt hat.

Der Rest der Wand ist noch dunkel, erst am Mittwochabend ist die Laterne fertig. Wie sie aussehen wird, ist seiner künstlerischen Freiheit überlassen.

Nachdem der ehemalige Laternenkünstler der Glunggi-Clique aufgehört hat, habe man einen Nachfolger gesucht, sagt Obmaa der Glunggi, Olivier Dolder. «Es war eine Chance, etwas ganz anderes zu machen.»

Zu Beginn der Fasnacht waren die Kostüme der Glunggi noch blütenweiss. Foto: zvg

Nachdem Dest Jones bei der Gestaltung einer Kleinbasler Fussgängerunterführung mitgewirkt hatte, gefiel der Clique die Idee des Sprayens und suchte sie die Zusammenarbeit mit ihm.

Die ursprünglich schwarze Laterne repräsentiert den Lockdown und soll nun Schritt für Schritt bunt werden. «Wir wollen nach dieser schwierigen Zeit mehr Farbe reinbringen», so Dolder. «Es geht aber auch darum, dass die Menschheit farbig ist. Man sollte alle akzeptieren und weniger Vorurteile haben.»

1 / 3 Mal Pink, mal Violett: Hauptsache, viel davon. Foto: Kostas Maros

Mit ihrem Sujet Freude verbreiten und selbst Spass daran haben: Das wollen die Glunggi dieses Jahr bewirken – und scheinen damit erfolgreich zu sein: «Die sehen ja toll aus!», findet eine Zuschauerin, andere zücken verzückt ihre Handys, um zu filmen.

Währenddessen holt Dest Jones, erkennbar durch seine Atemschutzmaske, eine weitere Dose aus einer der Styroporkisten, die auf dem Wägeli deponiert sind. Er sprayt orange Farbe auf den dunklen Hintergrund, daneben Rosa und sorgt mit Rot schliesslich für einen Übergang zwischen den beiden Farben.

Während seiner Arbeit findet er aber auch Zeit, den Binggis am Strassenrand hin und wieder ein paar Süssigkeiten zu verteilen.

1 / 7 Ein Motiv, das mit Farbe in Verbindung gebracht wird: Pippi Langstrumpf. Foto: Kostas Maros

Die Vorderseite der Laterne ist vergleichsweise fortgeschritten: Pippi Langstrumpfs Gesicht ist darauf zu erkennen. Dest Jones hat Astrid Lindgrens Kultfigur gezielt ausgewählt: «Es ist ein Motiv, das mit Farbe in Verbindung gebracht wird.» Auf Pippis Kopf steht ein Eimer mit Farbe, und der Hintergrund wirkt, als ob welche hinunterlaufen würde.

Auf einmal wirft eine Pfyfferin rosa Holipulver in die Luft, ein Windstoss verteilt es über dem Publikum. «Meine Jacke!», ruft ein Mädchen aus, scheint sich jedoch gleichzeitig über die Aktion zu amüsieren.

Kurz darauf sorgen auch grünes und oranges Pulver für Stimmung, auf den besprühten Kostümen der Glunggi bilden sich Farbkleckse.

Als die Clique schliesslich für ihre Pause beim Messeplatz ankommt, intensiviert sich das bunte Treiben. Weisse Kostüme sind von nun an kaum noch zu sehen: Rotes und blaues Pulver schwebt durch die Luft, auch Obmaa Olivier Dolder streckt die Arme aus, um möglichst viel Farbe abzubekommen.

Alles wie geplant

Knapp vier Stunden später. Die Glunggi machen sich auf zum gemeinsamen Abendessen. Dest Jones aber hat Feierabend: Denn die Laterne ist fertig und die Anzüge der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind allesamt bunt. Kein Fleck ist mehr weiss. Es habe alles nach Plan funktioniert, sagt der Künstler. Er sei mit dem Ergebnis zufrieden.

So geht es auch Sujet-Obfrau Karin Schärz. «Die Laterne ist wirklich mega geworden», sagt sie begeistert und schaut zur grinsenden Pippi Langstrumpf hinüber.

1 / 4 Auch Pippi Langstrumpf scheint mit der diesjährigen Fasnacht zufrieden. Foto: Lea Buser

Auf der anderen Seite erhebt sich das Basler Münster vor dem Rhein. Der Himmel leuchtet in wunderbaren Farben des Regenbogens und gelbe Räppli zieren die dunkle Silhouette von Gross- und Kleinbasel – nicht nur die Glunggi haben es bunt getrieben – auch die Fasnacht hat sich in ihrer ganzen Pracht entfaltet.

