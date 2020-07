Neue Auflagen des Bundes – Diese Länder stehen auf der Quarantäne-Liste Der Bundesrat hat eine Liste mit Corona-Risikoländern veröffentlicht. Reisende aus diesen Ländern müssen sich ab Montag nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben.

Fluggäste warten mit Atemschutzmasken vor einem Check-In Schalter am Flughafen Zürich. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Seit der Bundesrat Anfang Juni die Einreisebeschränkungen gelockert hat, haben Reisende wiederholt das Virus in die Schweiz eingeschleppt. So sind zum Beispiel sechs Männer aus Chur nach einem Party-Wochenende in Serbien infiziert zurückgekehrt. Dutzende von Personen wurden daraufhin in Quarantäne gesetzt. Nun reagiert der Bundesrat: Alle Personen, die aus Risikogebieten einreisen, müssen sich ab dem 6. Juli in Quarantäne begeben.

Heute hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Liste der Risikoländer und -gebiete veröffentlicht. Neben Schweden und Serbien befinden sich auch Kosovo, Nordmazedonien, Israel, Russland, die USA und Brasilien.

(update folgt)

( SDA )